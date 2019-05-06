Происшествия
Один из «черных ящиков» самолета Superjet оказался сильно поврежденSM News вчера в 15:51
Параметрический «черный ящик» самолета SSJ-100 сильно поврежден, сообщает ТАСС со ссылкой на МАК. Регистратор получил серьезные повреждения, подвергшись интенсивному температурному воздействию. Звуковой ящик находится в удовлетворительном состоянии.
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Мы сегодня обсудили ход расследования. Сегодня к вечеру будут известны составы подкомиссий, которые работают в составе инженерно-технической комиссии.
— Евгений Дитрих, российский политикТелеканал 360° вчера в 05:35
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Специалисты МАК приступили к расшифровке «черных ящиков» загоревшегося в аэропорту Шереметьево самолета
Агентство Москвавчера в 05:05
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