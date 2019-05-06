Происшествия

Один из «черных ящиков» самолета Superjet оказался сильно поврежденSM News вчера в 15:51

Параметрический «черный ящик» самолета SSJ-100 сильно поврежден, сообщает ТАСС со ссылкой на МАК. Регистратор получил серьезные повреждения, подвергшись интенсивному температурному воздействию. Звуковой ящик находится в удовлетворительном состоянии.
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Евгений Дитрих
Мы сегодня обсудили ход расследования. Сегодня к вечеру будут известны составы подкомиссий, которые работают в составе инженерно-технической комиссии.
— Евгений Дитрих, российский политикТелеканал 360° вчера в 05:35

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МАК: черный ящик загоревшегося в Шереметьево самолета сильно поврежден

Телеканал 360°вчера в 16:03

В МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков сгоревшего SSJ-100

RT на русскомвчера в 15:49

Стало известно, когда начнется расшифровка «черных ящиков» SSJ 100

Газета.Ruвчера в 04:38

Параметрический «черный ящик» сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 серьезно поврежден

ТАССвчера в 15:46

Специалисты МАК приступили к расшифровке «черных ящиков» загоревшегося в аэропорту Шереметьево самолета

Агентство Москвавчера в 05:05

МАК: один из черных ящиков SSJ 100 сильно поврежден

Коммерсантъвчера в 15:47

МАК начал расшифровку бортового самописца разбившегося SSJ-100

Говорит Москвавчера в 05:25
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Происшествия

Следователи назвали главные версии катастрофы в Шереметьево

Обновлено вчера в 11:48
Музыка

Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения

Обновлено вчера в 07:22
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Одомашнивание лошадей вызвало потерю генетического разнообразия

Анализ ДНК древних лошадей позволил ученым, кроме того, найти так называемое "бутылочное горлышко" в эволюционной истории лошадей — момент, когда генетическое разнообразие лошадей резко и сильно снизилось.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

Обновлено в 00:03
Футбол

Маркос Льоренте может перейти в «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Маркос Льоренте может продолжить карьеру в «Атлетико».
Обновлено вчера в 14:57
Авто

Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе

На сайте аукционного дома Silverstone появился очень любопытный лот — пикап премиальной марки Bentley.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено вчера в 20:44
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Обновлено вчера в 15:44
Политика

Помпео допустил сотрудничество с Россией по некоторым вопросам

Госсекретарь США Майк Помпео выразил готовность американской стороны сотрудничать с Россией по вопросам, в которых интересы двух государств пересекаются.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.
Обновлено в 00:03
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено вчера в 13:55
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Футбол

Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде

На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 15:33
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего лайнера

Обновлено вчера в 12:38
Здоровье

Глава Минздрава Свердловской области посетил больницу с митрополитом

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и митрополит Кирилл посетили больницу в Красноуфимске, сообщает правительство региона.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.
Обновлено вчера в 15:23
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено вчера в 02:29
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смерти

Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Общество

Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину

Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:08
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
Здоровье

В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией

В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Обновлено в 00:30
Общество

В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим

Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
Обновлено в 00:58
Политика

Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа

Ранее Ричард Нил официально запросил налоговые декларации Дональда Трампа с 2013 по 2018 годы.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 13:56
Политика

Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.
Обновлено вчера в 12:43
Армия и оружие

США ожидают иранской атаки на свои силы

Соответственно, задачей усиленной группировки США на Ближнем Востоке станет «сдерживание возможной агрессии» Ирана против оккупационных сил США.
Обновлено вчера в 22:42
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