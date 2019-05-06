Происшествия

Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежденРБК 15:55

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту лайнера находились 78 человек, 41 из них погиб.
Читать в источнике
Евгений Дитрих
Мы сегодня обсудили ход расследования. Сегодня к вечеру будут известны составы подкомиссий, которые работают в составе инженерно-технической комиссии.
— Евгений Дитрих, российский политикТелеканал 360° 05:35

Подробнее о событии

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Lenta.ru16:23

Параметрический самописец сгоревшего в Шереметьеве самолета сильно поврежден

Вести.Ru16:00

Параметрический «черный ящик» горевшего в Шереметьево SSJ-100 поврежден

Интерфакс15:34

Параметрический «черный ящик» сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 серьезно поврежден

ТАСС15:46

Параметрический чёрный ящик сгоревшего в Москве SSJ-100 серьёзно пострадал

Life.ru15:42

В МАК рассказали о состоянии черных ящиков сгоревшего в Шереметьево лайнера

Известия15:51

В МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков сгоревшего SSJ-100

RT на русском15:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
Футбол

Азмун — Кокорину: «Жду тебя на нашем чемпионском стадионе»

«С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в ближайшее время», — написал иранец.
Обновлено в 16:39
Футбол

Манчестер Сити — Лестер 1:0

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:47
Путешествия

Российские туристы стали реже посещать ОАЭ

В первом квартале 2019 года Дубай посетило на 10% меньше российских туристов, чем за тот же период прошлого года, сообщает The National.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Трагедия с SSJ-100 могла произойти из-за удара молнии

Попадание молнии в самолет Superjet-100 привело к отказу автоматики, из-за этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено вчера в 20:19
Авто

Shelby представила спецверсию Mustang GT-S

Машины Mustang GT-S, выпущенные для прокатной компании Sixt, смогут похвастаться фирменными дисками Shelby, тормозами от Brembo, а также специальными настройками подвески.
Обновлено в 05:00
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Бортпроводник SSJ-100 погиб, спасая пассажиров

Обновлено в 04:31
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Происшествия

Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet

Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Происшествия

На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком

Обновлено в 16:40
Происшествия

Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

Обновлено в 06:14
Происшествия

В Петербурге водитель сбил двух пешеходов

Обновлено в 15:08
Происшествия

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево.
Обновлено в 15:50
Футбол

Кокорин-младший: в СИЗО прочитал 40 книжек, это рекорд

Кирилл Кокорин сказал, что исправился на следующий же день, как оказался в СИЗО.
Обновлено в 15:10
Авто

Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае

Обновлено в 02:30
Футбол

Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил трем футболистам клуба о том, что по окончании сезона они могут искать себе новую команду.
Обновлено в 14:19
Авто

Перелицованный SsangYong Tivoli вышел на глобальный рынок

Новый кроссовер Mahindra XUV300, представленный в феврале этого года в качестве удешевленной и перелицованной версии SsangYong Tivoli, станет глобальной моделью.
Обновлено в 07:05
Политика

Помпео предостерег Россию и Китай от агрессивных действий в Арктике

Государственный секретарь США Майкл Помпео, выступая на министерской сессии Арктического совета в Финляндии, заявил об агрессивном поведении России в Арктике, а также призвал следить за действиями Китая в этом регионе, передает Reuters.
Обновлено в 16:25
Политика

Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты

Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Аэропорт Шереметьево возобновил штатный режим работы

Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров рейса Москва – Мурманск

Компания «Аэрофлот» опубликовала на своем сайте полный список пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск, на борту которого 5 мая произошел пожар.
Обновлено в 11:36
Футбол

Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо

Между главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо и полузащитником Тьемуэ Бакайоко произошёл конфликт во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:1), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 16:32
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Обновлено в 16:29
Происшествия

Пассажиры засняли момент начала пожара в самолете Sukhoi Superjet 100

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены

Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено в 12:52
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Общество

Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле

Обновлено в 11:36
ещё по теме
Главное