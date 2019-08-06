Происшествия

После взрывов под Ачинском один человек пропал без вестиАргументы и Факты 02:14

По последним данным, в результате ЧП пострадали 12 человек Один человек считается пропавшим без вести после серии взрывов на складе боеприпасов в Ачинске Красноярского края. Об этом сообщил глава региона Александр Усс, передает ТАСС.
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Один человек числится пропавшим без вести после взрывов в Красноярском крае

Один человек считается пропавшим без вести после взрывов на военном складе в Ачинском районе, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс. "По нашим данным, один пропавший без вести", - сказал Усс и уточнил, что пропавший без вести - гражданский.
ТАСС00:43

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Один человек пропал после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

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Один человек пропал без вести после взрывов под Ачинском

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Один человек пропал без вести после ЧП под Ачинском

Газета.Ru00:58

Один человек считается пропавшим без вести после взрывов под Ачинском

Московский Комсомолец00:54

Один человек числится пропавшим без вести после ЧП под Ачинском

RT на русском00:42

Один человек пропал после взрывов на военном складе под Ачинском

РИА Новости01:28
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