Происшествия
Увеличился ранг пожала на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге
Увеличился ранг пожала на ледоколе «Виктор Черномырдин» в ПетербургеГазета.Ru13:02
Пожару на строящемся дизель-электрический ледоколе "Виктор Черномырдин" в Петербурге присвоен третий номер сложности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Как отмечается, группировка пожарных, задействованных в тушении огня, увеличена до 110 человек.
Газета.Ru13:02
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Два человека пострадали в результате пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге
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