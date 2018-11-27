Пожару на строящемся дизель-электрический ледоколе "Виктор Черномырдин" в Петербурге присвоен третий номер сложности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Как отмечается, группировка пожарных, задействованных в тушении огня, увеличена до 110 человек.

Увеличился ранг пожала на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге

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