Происшествия

Увеличился ранг пожала на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге
Газета.Ru
13:02

Пожару на строящемся дизель-электрический ледоколе "Виктор Черномырдин" в Петербурге присвоен третий номер сложности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Как отмечается, группировка пожарных, задействованных в тушении огня, увеличена до 110 человек.
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