Происшествия
Один человек погиб в результате взрывов на складе в Красноярском краеДни.ру 08:58
Один человек погиб в результате взрывов и пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае. Еще восемь человек получили травмы разной степени тяжести, сообщает ТАСС.
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Более половины жителей России (52%) боятся наступления ядерной войны. 46% не беспокоятся по этому поводу.
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Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле снизились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 07:05
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«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
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Происшествия
Экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову продлили арест на полгода
Басманный суд продлил арест бывшему министру финансов правительства Московской области Алексею Кузнецову, которого обвиняют в мошенничестве и растрате на сумму более 11 миллиардов рублей.
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Происшествия
Нижегородская ГИБДД проверит видео с картонным Gelandewagen на дорогах
ГИБДД по Нижегородской области начала проверку видеоролика, на котором местный блогер рассекает по городу на велосипеде с нацепленным сверху картонным макетом внедорожника Gelandewagen.
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На акваториях Ростовской области с начала года спасли 63 человека
С начала 2019 года на водоемах Ростовской области спасли 63 человека, среди которых девять детей. Об этом сообщает правительство региона.
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Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Футбол
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Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
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В 2012 году на рынке не было даже приблизительного аналога: Renault Duster появился значительно позже.
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Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним
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Главной целью выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является стремление доминировать в мире.
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