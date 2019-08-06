Происшествия

Один человек погиб в результате взрывов на складе в Красноярском краеДни.ру 08:58

1 фото
Один человек погиб в результате взрывов и пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае. Еще восемь человек получили травмы разной степени тяжести, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Один человек погиб в результате взрывов на складе в Красноярском крае

Дни.ру08:58

Один человек погиб в результате взрывов на военном складе под Ачинском

Российская газета08:52

Один человек погиб в результате взрывов на складе боеприпасов под Красноярском

SM Newsвчера в 10:32

СМИ: один человек погиб в результате взрывов на складе в Ачинске

РЕН ТВвчера в 09:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
Происшествия

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

Обновлено в 07:17
Политика

Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским, они присылают друг другу шутки.
Обновлено в 08:32
Транспорт

В Донбасс вернутся украинские поезда

Обновлено в 05:59
Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Обновлено в 07:34
Футбол

Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако»

Обновлено в 07:14
Экономика

В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России

В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Происшествия

СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске

В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 08:40
Культура

Создателей «Симпсонов» обвинили в дискриминации

Обновлено в 06:24
Космос

Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик

Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено вчера в 11:01
Культура

Боярский и Петренко расскажут о российских театрах в кинороликах в честь Года театра

Режиссером и продюсером кинороликов выступил председатель Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.
Обновлено в 06:07
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля в начале первых торгов недели снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия

На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка

Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

В Испании нашли гробницы полководцев времен Второй пунической войны

Обновлено в 08:06
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Более половины жителей России боятся ядерной войны

Более половины жителей России (52%) боятся наступления ядерной войны. 46% не беспокоятся по этому поводу.
Обновлено в 03:21
Авто

Российский авторынок в июле сократился на 2,4%

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле снизились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 07:05
Транспорт

«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму

«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову продлили арест на полгода

Басманный суд продлил арест бывшему министру финансов правительства Московской области Алексею Кузнецову, которого обвиняют в мошенничестве и растрате на сумму более 11 миллиардов рублей.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Нижегородская ГИБДД проверит видео с картонным Gelandewagen на дорогах

ГИБДД по Нижегородской области начала проверку видеоролика, на котором местный блогер рассекает по городу на велосипеде с нацепленным сверху картонным макетом внедорожника Gelandewagen.
Обновлено в 08:42
Гаджеты

Стала известна дата выхода нового iPhone 2019 года

Известно, что в Японии недавно пересмотрели закон о телекоммуникационном бизнесе, который вступает в силу 1-го октября.
Обновлено в 05:33
Здоровье

На акваториях Ростовской области с начала года спасли 63 человека

С начала 2019 года на водоемах Ростовской области спасли 63 человека, среди которых девять детей. Об этом сообщает правительство региона.
Обновлено в 08:36
Политика

Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко

Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Авто

«АвтоВАЗ» разработал конкурента Renault Duster

В 2012 году на рынке не было даже приблизительного аналога: Renault Duster появился значительно позже.
Обновлено в 07:00
Общество

Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним

Обновлено в 08:58
Политика

Патрушев назвал главную цель выхода США из ДРСМД

Главной целью выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является стремление доминировать в мире.
Обновлено в 08:18
Финансы

Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года

«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Общество

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

Обновлено в 07:48
ещё по теме
Ачинск
Город в России
Город в Красноярском крае России, административный центр Ачинского района и городского округа города Ачинска. Пристань на реке Чулым. Третий по численности населённый пункт в крае после Красноярска и Норильска, и 161-й по численности населения в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное