Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в КовровеТАСС вчера в 22:53

с чего всё началось

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пожара, возникшего вследствие хлопка газа в жилом пятиэтажном доме в Коврове Владимирской области.

Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове

Происшествия МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Общество Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Политика Путин прокомментировал уголовное дело против основателя «Рольфа» Президент России Владимир Путин заявил, что не знает об уголовном деле в отношении основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, но запросит всю необходимую информацию.

Общество Во Франции рассказали о влиянии аномальной жары на производство вина Эксперт Межпрофессионального комитета виноделов Бургундии (BIVB) Кристин Монами рассказала РИА Новости, как жара и глобальное потепление влияет на вина региона, отметив наличие как позитивного, так и негативного эффекта.

Политика Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.

Шоу-бизнес Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.

Футбол Кудряшов ответил на вопрос о переходе в «Зенит» Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал, в какой команде он хотел бы продолжить карьеру.

Происшествия В Екатеринбурге при пожаре погибли три человека Во время разбора завалов помещения спасатели обнаружили тела троих человек.

Экономика Власти хотят контролировать расходы россиян Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.

Происшествия Под Новотроицком бушует крупный пожар, город окутало облако дыма Под Новотроицком на границе с Казахстаном разгорелся степной пожар. С раннего утра город накрыло запахом гари и дымом.

Интернет «Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.

Футбол Балотелли может получить от «Пармы» контракт на 2 млн евро в год По данным источника, игроку предложена зарплата в 2 млн евро в год без учета бонусов.

Политика Освобожденного Медведчуком пленного доставили в военную прокуратуру Один из четырех украинских пленных, который накануне был освобожден при содействии главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, доставили в военную прокуратуру Украины.

Шоу-бизнес Гоша Куценко часто получал отказ на предложение о сексе Гоша Куценко признался, что в сексе ему часто отказывали. Актер считает, что главное в любовных утехах – чувства.

Театры Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.

Происшествия На Курском вокзале произошло убийство Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.

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Гаджеты Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларов Акции компании Apple на бирже Nasdaq опустились на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на $9 млрд после сообщения об уходе главного дизайнера компании Джонатана Айва, пишет Forbes.

Политика Меркель ответила на вопрос о своем здоровье Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Политика Трамп вступился за Путина по поводу слов о либерализме Слова президента России Владимира Путина о либерализме могут быть основаны на наблюдениях за тем, что происходит в управляемых либеральными политиками городах в США, заявил Дональд Трамп.