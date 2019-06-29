Происшествия
Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в КовровеТАСС вчера в 22:53
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пожара, возникшего вследствие хлопка газа в жилом пятиэтажном доме в Коврове Владимирской области.
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с чего всё началось
В управлении Следственного комитета по Владимирской области назвали основную версию происшествия в Коврове, в результате которого произошел взрыв газа в пятиэтажном доме.ТК Звезда01:18
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Взрыв газа в Коврове: виновник - пациент психбольницы - пытался спасти свою мать
Владимирские ведомости02:13
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Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Политика
Путин рассказал об итогах саммита G20 в Осаке
Обновлено в 05:25
Общество
Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика
Путин прокомментировал уголовное дело против основателя «Рольфа»
Президент России Владимир Путин заявил, что не знает об уголовном деле в отношении основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, но запросит всю необходимую информацию.
Обновлено в 03:52
Общество
Во Франции рассказали о влиянии аномальной жары на производство вина
Эксперт Межпрофессионального комитета виноделов Бургундии (BIVB) Кристин Монами рассказала РИА Новости, как жара и глобальное потепление влияет на вина региона, отметив наличие как позитивного, так и негативного эффекта.
Обновлено в 02:23
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой
Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 05:46
Футбол
Кудряшов ответил на вопрос о переходе в «Зенит»
Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал, в какой команде он хотел бы продолжить карьеру.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
В Екатеринбурге при пожаре погибли три человека
Во время разбора завалов помещения спасатели обнаружили тела троих человек.
Обновлено в 06:07
Экономика
Власти хотят контролировать расходы россиян
Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено 27 июня в 10:10
Происшествия
Под Новотроицком бушует крупный пожар, город окутало облако дыма
Под Новотроицком на границе с Казахстаном разгорелся степной пожар. С раннего утра город накрыло запахом гари и дымом.
Обновлено в 06:08
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Футбол
Балотелли может получить от «Пармы» контракт на 2 млн евро в год
По данным источника, игроку предложена зарплата в 2 млн евро в год без учета бонусов.
Обновлено в 06:28
Политика
Освобожденного Медведчуком пленного доставили в военную прокуратуру
Один из четырех украинских пленных, который накануне был освобожден при содействии главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, доставили в военную прокуратуру Украины.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Гоша Куценко часто получал отказ на предложение о сексе
Гоша Куценко признался, что в сексе ему часто отказывали. Актер считает, что главное в любовных утехах – чувства.
Обновлено в 00:12
Музыка
Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:08
Театры
Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта
С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.
Обновлено в 05:27
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Политика
Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп допускает, что может изменить подход к Венесуэле.
Обновлено в 04:34
Общество
Жертвам паводка в Иркутской области выделили 980 млн рублей
На компенсации пострадавшим от паводков в Иркутской области выделено 980 миллионов рублей.
Обновлено в 06:06
Гаджеты
Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларов
Акции компании Apple на бирже Nasdaq опустились на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на $9 млрд после сообщения об уходе главного дизайнера компании Джонатана Айва, пишет Forbes.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Политика
Трамп вступился за Путина по поводу слов о либерализме
Слова президента России Владимира Путина о либерализме могут быть основаны на наблюдениях за тем, что происходит в управляемых либеральными политиками городах в США, заявил Дональд Трамп.
Обновлено в 05:51
Общество
От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн
Обновлено в 03:11
Футбол
«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева
Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.
Обновлено в 05:34