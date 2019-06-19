Происшествия

Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в МосквеТАСС 01:00

Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах.
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«Догнали и били палками»: очевидцы — о смертельной драке у метро «Электрозаводская»

Участниками массовой драки на площади около станции метро «Электрозаводская» были уроженцы Средней Азии. Они вышли из ресторана «Иссык-Куль» одной компанией, но после что-то не поделили и начался конфликт, который закончился поножовщиной и смертью одного из участников.
Телеканал 360°02:51

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СК возбудил уголовное дело после убийства мужчины у станции метро «Электрозаводская»

Агентство Москва05:32

СК возбудил дело об убийстве мужчины в драке у метро «Электрозаводская» в Москве

ТАСС05:48

После смертельной драки у Электрозаводской заведено уголовное дело

Газета.Ru07:46

В Москве завели дело после гибели мужчины в драке у метро

РИА Новости05:38

Дело возбуждено после убийства у станции метро «Электрозаводская»

Москва 2406:26

Опубликовано видео смертельной драки возле метро «Электрозаводская»

Телеканал 360°06:22

Видео с места драки в московском метро, где погиб человек и еще трое пострадали

РЕН ТВ01:10
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.
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Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

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Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
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Данила Козловский рассказал, как под Курском снимают фильм о Чернобыле

Надо сказать, что катастрофе в Чернобыле посвящено немало документальных фильмов, совсем недавно американская телекомпания HBO выпустила сериал "Чернобыль".
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В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта

Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
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