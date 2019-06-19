В Москве произошла массовая драка у метроРоссийская газета 01:32

Участниками массовой драки на площади около станции метро «Электрозаводская» были уроженцы Средней Азии. Они вышли из ресторана «Иссык-Куль» одной компанией, но после что-то не поделили и начался конфликт, который закончился поножовщиной и смертью одного из участников.

с чего всё началось

На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, потасовка завязалась около 5:30 в сквере у входа на станцию метро "Электрозаводская".

В Москве произошла массовая драка у метро

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