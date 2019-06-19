Происшествия

В Москве произошла массовая драка у метроРоссийская газета 01:32

На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, потасовка завязалась около 5:30 в сквере у входа на станцию метро "Электрозаводская".
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«Догнали и били палками»: очевидцы — о смертельной драке у метро «Электрозаводская»

Участниками массовой драки на площади около станции метро «Электрозаводская» были уроженцы Средней Азии. Они вышли из ресторана «Иссык-Куль» одной компанией, но после что-то не поделили и начался конфликт, который закончился поножовщиной и смертью одного из участников.
Телеканал 360°02:51

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На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро

РИА Новости03:17

Опубликовано видео смертельной драки возле метро «Электрозаводская»

Телеканал 360°06:22

Появилось видео массовой драки в Москве

Lenta.ru06:14

Есть жертвы: что привело к массовой драке у метро в Москве

Газета.Ru05:28

Очевидец рассказал о конфликте у станции метро «Электрозаводская»

Москва 2405:52

Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве

ТАСС01:00

Видео с места драки в московском метро, где погиб человек и еще трое пострадали

РЕН ТВ01:10
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Авто

В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe

Обновлено в 01:44
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Обновлено в 07:11
Политика

Жириновский со скандалом покинул заседание Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в среду, 19 июня, покинул заседание Госдумы в знак протеста против того, что депутаты большинством голосов отклонили инициативу его фракции.
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Футбол

ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 07:20
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«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Футбол

Денис Глушаков покинул «Спартак»

Обновлено в 06:06
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Музыка

Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом

Ранее многие подписчики негативно отреагировали на сотрудничество Микеллы с соперником по «Голосу» в рамках этой работы.
Обновлено вчера в 22:04
Финансы

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным

С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.
Обновлено в 06:36
Общество

В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки

Обновлено 17 июня в 12:03
Авто

В России выпуск легковых авто в мае снизился на 6%

По данным Росстата, за 5 месяцев текущего года с российских конвейеров сошло 645 тыс. легковых машин – это на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 07:57
Футбол

Тульский «Арсенал» сегодня узнает соперника по квалификации Лиги Европы

Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 состоится 19 июня в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:10
Футбол

Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитника

Обновлено в 06:13
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери

Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Технологии

Пассажиры смогут включать свою музыку в «Яндекс.Такси»

Клиенты «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку в автомобиле.
Обновлено в 05:18
Политика

Лукашенко лично отменил запрет на въезд Pussy Riot в Белоруссию

Обновлено в 05:24
Политика

В ЕР выбирают депутата в состав делегации на сессии ПАСЕ

Совет Государственной думы на заседании в среду рассмотрит вопрос о подаче делегацией РФ заявки на участие в очередной сессии ПАСЕ, а также утвердит состав делегации и ее руководителя.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол

Хамес перейдет в «Наполи» на правах аренды

Полузащитник сборной Колумбии и мадридского «Реала» Хамес Родригес согласовал свой переход в «Наполи» на правах аренды.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика

Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 08:54
Общество

Температура на выходных в Москве может побить рекорд 1917 года

Жаркая погода вернулась в Московский регион, 22 июня возможен новый рекорд температуры, а уже с 23 июня столбики термометров начнут опускаться, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:31
Кино

Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили

Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево распространили два капитана полиции, один из них уволен, сообщил депутат Госдумы РФ Андрея Альшевских со ссылкой на официальный ответ МВД на свой запрос, скан которого он опубликовал в Facebook.
Обновлено в 05:25
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову

В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Политика

В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

На вступлении в начале июня харьковский мэр назвал «отбросами общества» радикалов, которые снесли расположенный на проспекте бюст маршалу Георгию Жукову и пообещал вернуть улице историческое имя.
Обновлено в 07:27
Экономика

СМИ сообщили о появлении третьего обладателя капитала в $100 млрд

Бернар Арно присоединился к рейтингу обладателей солидных капиталов — основателю Amazon Джеффу Безосу ($119 млрд) и основателю Microsoft Биллу Гейтсу ($106 млрд).
Обновлено в 08:21
Политика

В ООН назвали Эр-Рияд виновным в смерти Хашукджи

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар представила доклад, в котором Саудовская Аравия была признана виновной в совершении внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.
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