В массовой драке у метро «Электрозаводская» убит один, ранены троеГазета.Ru 00:56

Участниками массовой драки на площади около станции метро «Электрозаводская» были уроженцы Средней Азии. Они вышли из ресторана «Иссык-Куль» одной компанией, но после что-то не поделили и начался конфликт, который закончился поножовщиной и смертью одного из участников.

с чего всё началось

В массовой драке у метро "Электрозаводская" был убит один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Согласно имеющейся информации, ночью у указанной станции метро произошла массовая драка.

В массовой драке у метро «Электрозаводская» убит один, ранены трое

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