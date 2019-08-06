Происшествия
Один человек погиб при взрыве на красноярском складе боеприпасовLenta.ru 08:43
5 августа источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что при пожаре на складе боеприпасов в Каменке погиб военнослужащий. В тот же день источник агентства в Министерстве обороны опроверг эту информацию. Взрывы на складе боеприпасов в селе Каменка Ачинского района прогремели 5 августа.
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Один человек погиб при взрыве на арсенале в Красноярском крае - источник
Интерфакс - Россиявчера в 10:03
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