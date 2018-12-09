Происшествия

Один человек погиб при устранении аварии на водоводе в Симферополе
ТАСС
03:56

Ранее сообщалось, что из-за аварии на водоводе около 200 тыс. жителей Симферополя остались без воды. Водоснабжение планируют возобновить к вечеру воскресенья. На месте аварии работают бригады предприятия "Вода Крыма".
ТАСС03:56
с чего всё началось

Около 200 тыс. жителей Симферополя остались без воды из-за аварии

Две трети жителей Симферополя остались в воскресенье без воды из-за аварии на водоводе, сообщили ТАСС в экстренных службах города.
ТАСС03:36

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В Симферополе при устранении аварии на водоводе погиб человек

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