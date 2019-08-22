Происшествия

Один человек погиб при пожаре на теплоходе в ПетербургеТАСС 01:01

Человек, который находился в каюте теплохода "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге, где в четверг утром произошел пожар, погиб, сообщили ТАСС в городском главке МЧС. "Один погибший, он находился в каюте", - сказал представитель ведомства.
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с чего всё началось
По данным МЧС, возгорание произошло
 на первой палубе в каюте механика, площадь пожара составила 13 кв. м. С парохода были эвакуированы более 300 человек, включая 240 пассажиров.
РБК03:15

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