Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. "В районе населенного пункта Сойволовская Череповецкого района Вологодской области вертолет задел линию ЛЭП и упал в реку Суду", - сказали в пресс-службе.

с чего всё началось

Один человек погиб при падении вертолета в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилот

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