Происшествия

В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилотРИА Новости 11:31

Один человек погиб при падении вертолета в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области

Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. "В районе населенного пункта Сойволовская Череповецкого района Вологодской области вертолет задел линию ЛЭП и упал в реку Суду", - сказали в пресс-службе.
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Gorodche.ru11:45

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
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