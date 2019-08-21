Происшествия
В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилотРИА Новости 11:31
Один человек погиб при падении вертолета в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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с чего всё началось
Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. "В районе населенного пункта Сойволовская Череповецкого района Вологодской области вертолет задел линию ЛЭП и упал в реку Суду", - сказали в пресс-службе.ТАСС11:19
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика
Путин назвал списки «мертвых душ» от кандидатов в МГД фальсификацией
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Финляндии назвал фальсификацией представление в Мосгоризбирком списков "мертвых душ" кандидатами в депутаты.
Обновлено в 11:51
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на испытания американских ракет
Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины
Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили
Новое руководство грузинского канала "Рустави-2" уволило ряд журналистов, в том числе Георгия Габунию, который позволил себе резкие высказывания в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Макрон связал будущее России с Европой
Президент Франции Эммануэль Макрон подвел итоги встречи с главой РФ Владимиром Путиным в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 00:28
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей
Кубок ЛЖД. «Ак Барс» обыграл «Автомобилист», на счету Галиева 4 очка
Казанский "Ак Барс" уверенно победил у "Автомобилиста" со счетом 5:2. Дублем отметился Станислав Галиев, также голы на счету Артема Галимова, Даниса Зарипова и Эмиля Галимова.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В шахте в Свердловской области обвалом породы заблокировало рабочего
Рабочего заблокировало в шахте в Свердловской области при обрушении горной породы.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Энергетика
Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро
Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Космос
Трампа убеждают выплатить $2 млрд создателям первой частной базы на Луне
Гингрич предлагает учредить приз в размере $2 млрд для первой частной компании, которая доставит граждан США на Луну и обустроит там постоянную базу.
Обновлено в 04:29
Политика
Путин прокомментировал трагедию на полигоне под Архангельском
Трагедия в Архангельской области произошла во время работы над перспективными вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 12:06
Происшествия
При крушении вертолёта в Греции погиб создатель Музея русской иконы
Основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в результате падения вертолёта в Греции.
Обновлено в 04:48
Хоккей
«Йокерит» обыграл «Северсталь» на турнире имени Пучкова
Финский хоккейный клуб "Йокерит" оказался сильнее череповецкой "Северстали" в стартовом матче петербургского турнира имени Николая Пучкова, встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 10:21
Футбол
Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 11:41
Общество
Девушка устроила селфи-фотосессию в метро Нью-Йорка и прославилась
Девушка устроила селфи-фотосессию прямо в вагоне поезда метрополитена Нью-Йорка.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Honor представил геймпад для смартфонов
Бренд Honor представил свой новый гаджет для геймеров на выставке Gamescom 2019.
Обновлено в 06:59
Футбол
21 августа «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»
Матч состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Греции.
Обновлено в 01:30
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Политика
Сайдик отметил эффективность перемирия в Донбассе
Перемирие в Донбассе, вступившее в силу с 21 июля, является самым действенным по сравнению с другими перемириями, объявленными ранее, заявил в среду спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 11:49
Политика
Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не рвётся в Совет Европы, если её там не хотят видеть.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Эрдоган обсудит с Путиным атаку на турецкий военный конвой в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Обновлено в 12:20
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13