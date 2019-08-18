с чего всё началось

Один человек погиб, еще один пострадал в результате падения небольшого самолета Cessna 303 на жилой дом в штате Нью-Йорк, сообщил телеканал NBC News. Погибший находился на борту самолета, с ним было еще два человека, они остались живы.

Один человек погиб при падении самолета на дом в штате Нью-Йорк

Политика В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Футбол Гвардиола рассказал о перепалке с Агуэро Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о перепалке с нападающим Серхио Агуэро после его замены в матче с "Тоттенхэмом" (2:2).

Футбол «Интер» интересуется Фернандо Льоренте Ранее стало известно, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Лацио» и «Фиорентина».

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

Космос Илон Маск призвал нанести ядерный удар по Марсу Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск призвал нанести «ядерный удар» по Марсу.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров потерял чемодан супруги в аэропорту в Барселоне Отечественный телеведущий Дмитрий Дибров забыл чемодан своей жены в аэропорту испанского города Барселона.

Шоу-бизнес Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

Происшествия При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.

Космос «Роскосмос» разработал способ маскировки спутников Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.

Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

Здоровье Названа ключевая ошибка во время завтрака, мешающая похудению Диетолог Джулианна Хевер назвала ключевую ошибку во время завтрака, которая мешает процессу похудения.

Единоборства Диас победил Петтиса на UFC 241 Завершился один из главных боёв турнира UFC 241 в Анахайме (США), в котором встречались звёздные представители полусреднего веса Нэйт Диас и Энтони Петтис.

Здоровье Назван лучший продукт для людей с повышенным давлением При гипертонии стоит употреблять моцареллу, заявила американский диетолог Сара Шенкер.

Футбол «Тулуза», «Амьен» и «Ницца» победили в своих матчах Во Франции завершилась основная партия матчей второго тура Лиги 1. "Тулуза" дома обыграла "Дижон" (1:0), такой же счет зафиксирован в матче "Амьен" - "Лилль", в котором "доги" больше тайма играли в меньшинстве.

Общество Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.

Кино «Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам В США работа Саймона Кинберга собрала только 65 миллионов долларов, что очень мало для такого рода фильмов.

Политика В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.

Космос В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.