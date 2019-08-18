Происшествия
Один человек погиб при падении самолета на дом в штате Нью-ЙоркИнтерфакс вчера в 22:44
Один человек погиб, еще один пострадал в результате падения небольшого самолета Cessna 303 на жилой дом в штате Нью-Йорк, сообщил телеканал NBC News. Погибший находился на борту самолета, с ним было еще два человека, они остались живы.
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Как передаёт телеканал NBC со ссылкой на местные власти, как минимум один человек погиб и один получил тяжёлые ранения при падении легкомоторного самолёта Cessna 303 на жилой дом в округе Датчесс штата Нью-Йорк.Life.ruвчера в 22:53
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