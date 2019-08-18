Происшествия

Один человек погиб при падении самолета на дом в штате Нью-ЙоркИнтерфакс 22:44

Один человек погиб, еще один пострадал в результате падения небольшого самолета Cessna 303 на жилой дом в штате Нью-Йорк, сообщил телеканал NBC News. Погибший находился на борту самолета, с ним было еще два человека, они остались живы.
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 со ссылкой на местные власти, как минимум один человек погиб и один получил тяжёлые ранения при падении легкомоторного самолёта Cessna 303 на жилой дом в округе Датчесс штата Нью-Йорк.
Life.ru22:53

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