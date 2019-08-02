Армия и оружие

Один человек погиб при обстреле со стороны боевиков в СирииФАН вчера в 17:54

Один человек погиб при обстреле со стороны боевиков в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
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