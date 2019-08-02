Один человек погиб при обстреле со стороны боевиков в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Один человек погиб при обстреле со стороны боевиков в Сирии

Политика Стала известна зарплата Зеленского Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.

Армия и оружие Российские военные показали уничтожение оружия боевиков в Сирии На кадрах видно, как военная авиация наносит удары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Политика Путин обновил состав президиума Госсовета России Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета РФ.

Политика Путин подписал законы о шпионских устройствах Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Политика В Госдепе раскрыли детали новых антироссийских санкций Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Политика Новая несогласованная акция за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдёт сегодня в центре столицы Новая не согласованная с властями акция за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдёт сегодня в центре столицы.

Здоровье Карельские врачи почти 9 часов спасали жизнь мужчине с разрывом аорты 1 августа вертолет санавиации доставил из Костомукши в Петрозаводск 48-летнего мужчину, который поступил в Межрайонную больницу №1 с разрывом аорты, сообщает Минздрав Карелии.

Шоу-бизнес «Цените родителей»: Садальский описал «прелести» самостоятельной жизни Известный актер Станислав Садальский, а теперь любимец и инстааудитории, в очередной поделился своими рассуждениями о жизни.

Происшествия Крупный пожар случился в центре Москвы 11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.

Футбол Клопп раскритиковал календарь АПЛ Ливерпуль встретится с Норвичем. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп раскритиковал календарь АПЛ.

Футбол Мамаев и Кокорин подали прошение об УДО Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, отбывающие наказание в белгородской колонии, подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске "Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.

Экономика Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA "Суд отклонил все требования Conoco о возмещении убытков на 1,5 миллиарда долларов", - сообщил он, отметив, что PDVSA придется выплатить лишь 33,7 миллиона долларов оставшегося кредита по этому делу.

Происшествия WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.

Гаджеты Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.

Политика Конгрессмен отказался выдвигаться на пост директора нацразведки США Конгрессмен Джон Рэтклифф отказался выдвигаться на должность директора Национальной разведки США.

Космос В Антарктиде на снегу обнаружен свежий радиоактивный пепел сверхновой В свежевыпавшем снегу на территории Антарктиды ученым удалось выявить очень редкий изотоп железа-60, который мог появиться после вспышки сверхновой звезды.

Транспорт Владельцы дорожных камер больше не смогут зарабатывать на штрафах Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.