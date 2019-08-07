Происшествия

В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбойLenta.ru 02:53

В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Мужчина укрывался в доме, ему было предложено сдаться, но он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
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Видео спецоперации по ликвидации главаря ячейки ИГ в Ингушетии

RT на русском06:25

Силовики в Ингушетии уничтожили боевика с бомбой мощностью 5 кг тротила

Интерфакс02:27

В Ингушетии отменили режим КТО после ликвидации боевика

ТАСС02:51

В Ингушетии уничтожили планировавшего теракт боевика

РБК02:26

На территории села в Ингушетии введен режим КТО

Коммерсантъ00:41

В Ингушетии ликвидировали боевика

РИА Новости02:38

Один человек уничтожен в ходе КТО в Ингушетии

РЕН ТВ01:25
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Политика

Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Кино

Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака

Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Футбол

Фабрегас хотел бы поиграть в Аргентине

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что был бы не против когда-нибудь выступить в одной из аргентинских команд.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца

Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.
Обновлено в 03:47
Общество

Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:31
Культура

Последняя песня Вилли Токарева была посвящена Кадырову

Одна из последних песен шансонье Вилли Токарева была посвящена Чечне и ее главе Рамзану Кадырову.
Обновлено в 04:33
Политика

Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей

Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Общество

Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова

Обновлено в 05:05
Происшествия

В Магнитогорске взорвали автомобиль

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе

Шесть военнослужащих вооруженных сил Украины погибли в Донбассе после объявления перемирия 21 июля, девять военных получили ранения, заявил в среду начальник генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 04:25
Культура

Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500

Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Здоровье

Популярную у знаменитостей диету признали опасной для здоровья

Популярную у знаменитостей диету признали опасной для здоровья.
Обновлено в 03:01
Политика

В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка

В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
Обновлено в 02:30
Футбол

«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным

«Зенит» не оставляет попыток убедить форварда перейти в сочинский клуб, несмотря на то что раньше Заболотный отказывался от перехода из-за понижения зарплаты.
Обновлено в 05:36
Политика

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Энергетика

Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Экономика

«Ъ» сообщил о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств

За первую половину текущего года количество несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 01:48
Политика

Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании

Обновлено 05 августа в 13:35
Политика

В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Футбол

«Уфа» подпишет контракт с воспитанником «Спартака»

«Уфа» подпишет контракт с полузащитником «Спартака-2» Кириллом Фольмером, сообщает ProSportStory.
Обновлено в 05:26
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер

ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия

ФСИН направила комиссию в «Кресты» после сообщений о пытках

Обновлено в 06:05
Политика

Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
Политика

Посол США в России Джон Хантсман объявил об отставке

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу прошение об отставке, сообщает издание The Hill.
Обновлено вчера в 12:34
Здоровье

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Общество

В РФ разработают специальные правила для рыбаков-любителей

В России введут специальные правила по любительскому рыболовству.
Обновлено в 04:44
Транспорт

В Екатеринбурге закрыли движение по мосту на улице Шевченко

Обновлено в 06:13
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