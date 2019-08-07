Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбойLenta.ru 02:53
В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Мужчина укрывался в доме, ему было предложено сдаться, но он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Зеленский заявил, что намерен срочно переговорить с Макроном и Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам Донбасса он должен экстренно связаться с президентом Франции Эмманюулем Макроном и канцлером Германии Англелой Меркель.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном
В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.
Обновлено в 04:12
Транспорт
«Аэрофлот» запустит ежедневный рейс из Москвы на Сахалин с 27 октября
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 октября запускает ежедневный рейс Москва - Южно-Сахалинск, сообщили в среду РИА Новости в правительстве области и подтвердили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:11
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева подогрела слухи о скорой свадьбе с рэпером Элджеем
Анастасия Ивлеева подогрела слухи о свадьбе с рэпером Элджеем А вчера Настя Ивлеева вновь подогрела слухи о помолвке.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В России ужесточено наказание за непропуск машины «Скорой помощи»
В России вступили в силу законы, которые существенно ужесточают ответственность за отказ от пропуска автомобиля «Скорой помощи» на дороге.
Обновлено вчера в 03:20
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Гаджеты
34-дюймовый изогнутый монитор Xiaomi выйдет в ноябре
Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9. Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.
Обновлено в 04:23
Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Росстат: четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), следует из исследования Росстата.
Обновлено в 02:49
Футбол
Газзаев призвал объединить футбольные чемпионаты РФ и Украины
Депутат Государственной Думы, бывший тренер сборной РФ по футболу Валерий Газаев призвал объединить футбольные чемпионаты России и Украины.
Обновлено в 03:46
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Космос
Повторяющиеся потоки горячего ветра найдены близко к черной дыре
Уже известно о нескольких десятках двойных систем черных дыр в нашей Галактике, которые имеют массу в диапазоне 5-15 солнечных масс, а единственная черная дыра составляет около 4 миллионов солнечных масс.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобиль
Обновлено в 03:18
Здоровье
Жителям Самарской области угрожает мышиная лихорадка
Роспотребнадзор предупреждает жителей Самарской области, об опасности заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), прозванной в народе "мышиной".
Обновлено в 04:08
Происшествия
Стриптиз-клубы в трех регионах заподозрили в вовлечении в проституцию
Директоров сети стриптиз-клубов в Ижевске, Саранске и Твери заподозрили в вовлечении девяти танцовщиц и официанток в занятие проституцией.
Обновлено в 04:14
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Общество
ОЗИ: Мобильный интернет был отключен во время акции 3 августа по указанию столичных властей
Во время несогласованной с властями акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая прошла 3 августа, операторы отключили мобильный интернет.
Обновлено в 01:25
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 04:08
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15