Происшествия

В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбойLenta.ru 02:53

В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Мужчина укрывался в доме, ему было предложено сдаться, но он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
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Силовики в Ингушетии уничтожили боевика с бомбой мощностью 5 кг тротила

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В Ингушетии после ликвидации боевика отменили режим КТО

RT на русском03:24

На территории села в Ингушетии введен режим КТО

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В Ингушетии отменили режим КТО после ликвидации боевика

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РБК01:13

В Ингушетии ликвидировали боевика

РИА Новости02:38

Один человек уничтожен в ходе КТО в Ингушетии

РЕН ТВ01:25
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Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

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Политика

Зеленский заявил, что намерен срочно переговорить с Макроном и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам Донбасса он должен экстренно связаться с президентом Франции Эмманюулем Макроном и канцлером Германии Англелой Меркель.
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Происшествия

Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном

В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.
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Культура

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Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
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Анастасия Ивлеева подогрела слухи о свадьбе с рэпером Элджеем А вчера Настя Ивлеева вновь подогрела слухи о помолвке.
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Китайский проект восстановления Нотр-Дама победил в неофициальном конкурсе

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В России ужесточено наказание за непропуск машины «Скорой помощи»

В России вступили в силу законы, которые существенно ужесточают ответственность за отказ от пропуска автомобиля «Скорой помощи» на дороге.
Обновлено вчера в 03:20
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В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца

Обновлено в 03:47
Общество

В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания

Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Кино

Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака

Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Политика

Порошенко ночью вернулся на Украину

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
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Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9. Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.
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Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

Росстат: четверть детей в России живут за чертой бедности

В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), следует из исследования Росстата.
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Футбол

Газзаев призвал объединить футбольные чемпионаты РФ и Украины

Депутат Государственной Думы, бывший тренер сборной РФ по футболу Валерий Газаев призвал объединить футбольные чемпионаты России и Украины.
Обновлено в 03:46
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На Украине потребовали смены мирового порядка

Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Космос

Повторяющиеся потоки горячего ветра найдены близко к черной дыре

Уже известно о нескольких десятках двойных систем черных дыр в нашей Галактике, которые имеют массу в диапазоне 5-15 солнечных масс, а единственная черная дыра составляет около 4 миллионов солнечных масс.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
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В Магнитогорске взорвали автомобиль

Обновлено в 03:18
Здоровье

Жителям Самарской области угрожает мышиная лихорадка

Роспотребнадзор предупреждает жителей Самарской области, об опасности заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), прозванной в народе "мышиной".
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Директоров сети стриптиз-клубов в Ижевске, Саранске и Твери заподозрили в вовлечении девяти танцовщиц и официанток в занятие проституцией.
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Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
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Общество

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Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Общество

ОЗИ: Мобильный интернет был отключен во время акции 3 августа по указанию столичных властей

Во время несогласованной с властями акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая прошла 3 августа, операторы отключили мобильный интернет.
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Общество

Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова

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Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
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