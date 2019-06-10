Общество

Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознаниеГазета.Ru 12:21

Российский продюсер Бари Алибасов очнулся, спросил про своего кота и вновь потерял сознание.
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с чего всё началось

«Спросил про своего кота и снова заснул»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Продюсер Бари Алибасов уже четыре дня не приходит в себя после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб. Как рассказал «360» его сын Бари Алибасов-младший, медики уже не дают ему препараты, однако сон все не проходит.
Телеканал 360°07:36

Подробнее о событии

«Он просто спит»: Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии своего отца

Пятый канал15:12

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

РИА Новости12:47

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Интерфакс - Россия07:00

«Спросил про своего кота и снова заснул»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Телеканал 360°07:36

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и снова лишился чувств

Комсомольская правда07:27

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Lenta.ru08:08

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Интерфакс07:00
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Происшествия

Генпрокуратура истребовала на проверку дело Ивана Голунова

Генеральная прокуратура истребовала дело для проверки специального корреспондента интернет-издания «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:47
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Бритни Спирс восстанавливает силы на пляже в Майами

Восстанавливать силы и снимать стресс Бритни помогает не только свежий воздух, плавание и катание на гидроскутере.
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Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца

Обновлено в 16:17
Футбол

Сборная Украины с минимальным счетом победила Люксембург на отборе Евро-2020

С минимальным счетом победу одержали хозяева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:51
Наука

Ученые назвали простой способ для «сов» улучшить состояние здоровья

Британские ученые совместно с австралийскими коллегами разработали рекомендации для изменения циркадных ритмов у людей, которые привыкли поздно ложиться и вставать.
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Происшествия

Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове

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Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА

Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес

Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой

Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
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Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой

Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился на трассе в Подмосковье

Обновлено в 16:27
Происшествия

В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности

Обновлено в 15:27
Происшествия

В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет

Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.
Обновлено в 15:15
Футбол

Вскрылась связь между Зинченко и украинской журналисткой

Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест более 4 млн руб. на счетах Абызова

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте более 4 млн руб. на счетах экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 12:12
Политика

МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе

"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
Обновлено в 14:56
Политика

СБУ изучает обстоятельства визита Медведчука и Бойко в Москву

«В СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена) УК, в ходе которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко», — сообщается на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Происшествия

«Первый» и ВГТРК переодеваются: Аскер-заде, Скабеева и Попов требуют разобраться в деле Голунова

В ближайшие дни наш вечерний выпуск новостей будет открыт всем, чтобы вы смогли получать в полном объеме все, что связано с делом Ивана Голунова.
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Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес

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Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено в 13:48
Игры

Релиз Twin Mirror перенесен на следующий год

Представители игровой студии Dontnod Entertainment сделано объявление о том, что ими будет перенесен релиз игры Twin Mirror.
Обновлено в 15:02
Кино

Стартует ХХХ открытый фестиваль «Кинотавр»

Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 14:51
Игры

Вышел новый трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Paradox Interactive представила трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 на E3 2019.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Задержание членов террористической организации в Крыму попало на видео

Обновлено в 11:15
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
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Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.
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Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus

Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.
Обновлено в 14:09
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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