Общество
Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознаниеГазета.Ru 12:21
Российский продюсер Бари Алибасов очнулся, спросил про своего кота и вновь потерял сознание.
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с чего всё началось
Продюсер Бари Алибасов уже четыре дня не приходит в себя после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб. Как рассказал «360» его сын Бари Алибасов-младший, медики уже не дают ему препараты, однако сон все не проходит.Телеканал 360°07:36
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
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Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
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Происшествия
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Обновлено в 12:12
Политика
МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе
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Обновлено в 16:56
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У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Происшествия
«Первый» и ВГТРК переодеваются: Аскер-заде, Скабеева и Попов требуют разобраться в деле Голунова
В ближайшие дни наш вечерний выпуск новостей будет открыт всем, чтобы вы смогли получать в полном объеме все, что связано с делом Ивана Голунова.
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