Энергетика

Очистка нефтепровода «Дружба» займет восемь месяцевКрасная весна вчера в 09:36

Очистка нефтепровода от хлорорганики займет минимум восемь месяцев, заявил главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго. Об этом 24 июня сообщает журнал «Вестник Белнефтехима».
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Очистка трубопровода «Дружба» от загрязненной нефти займет восемь месяцев, сообщил
 главный инженер белорусского оператора «Гомельтранснефть» Андрей Вериго в интервью изданию «Вестник Балнефтехима».
Дождьвчера в 08:40

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«Белнефтехим» оценил сроки работы нефтепровода «Дружба» вполсилы

Газета.Ruвчера в 12:17

В Минске заявили о неспособности «Дружбы» работать в полную силу еще год

РБКвчера в 10:11

В Белоруссии прогнозируют, что «Дружба» будет работать в полсилы еще год

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Нефтепровод «Дружба» год будет работать вполсилы

Интерфаксвчера в 08:01

Белорусский оператор «Дружбы» сообщил, что очистка нефтепровода займет восемь месяцев

ТАССвчера в 07:45

В Белоруссии ожидают, что «Дружба» еще год будет работать вполсилы

РИА Новостивчера в 07:31

«Будем компаундировать»

Независимая газета23 июня в 12:23
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Политика

ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

В ЦВО по приказу Путина началась внезапная проверка боеготовности

В войсках Центрального военного округа по приказу президента России Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено вчера в 04:17
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Космос

SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа

Компания SpaceX перенесла на более позднее время запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика

У экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» к восьми связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным компаниям на 16,8 млрд рублей.
Обновлено в 02:49
Общество

Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву

Обновлено в 02:17
Футбол

Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани

Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Петербургского таксиста подозревают в изнасиловании молодой клиентки

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего таксиста, который подозревается в изнасиловании своей клиентки, сообщают «Невские новости».
Обновлено в 02:27
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Баскетбол

Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду

Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Обновлено в 02:10
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Стало известно, сколько тратят чиновники в ходе зарубежных поездок

Минпромторг в 2016-2017 годах потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных поездок минимум 19,2 миллиона рублей, а министр промышленности Денис Мантуров селился в 5-звездочных отелях, выбирая номера президент-класса.
Обновлено в 00:16
Общество

В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»

Выпускников и гостей праздника приветствовали врио губернатора Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Обновлено вчера в 05:00
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено вчера в 10:01
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
Обновлено вчера в 09:16
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Девять человек госпитализированы из-за ДТП в Челябинской области

Девять человек, включая пятерых детей, оказались в больнице после столкновения двух автомобилей в Челябинской области.
Обновлено в 02:42
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Врач-психиатр утверждает, что у Марины Хлебниковой может быть невроз

Обновлено вчера в 17:22
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено вчера в 14:14
Наука

Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями

Обновлено в 00:50
Авто

Новый Land Rover Defender представлен в виде конструктора Lego

На портале «Brothers-brick» была размещена информация о появлении конструктора Lego с новым внедорожником Land Rover Defender.
Обновлено вчера в 04:07
Энергетика

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
Обновлено в 02:27
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Общество

В Мосгоргеотресте прокомментировали данные о существовании «Метро-2»

Управляющий ГБУ «Мосгоргеотрест» Александр Серов прокомментировал данные о существовании под Москвой системы секретных бункеров и линий метро, известной как «Метро-2».
Обновлено в 02:12
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«Грязная» нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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