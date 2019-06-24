Очистка нефтепровода «Дружба» займет восемь месяцевКрасная весна вчера в 09:36

с чего всё началось

Очистка нефтепровода от хлорорганики займет минимум восемь месяцев, заявил главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго. Об этом 24 июня сообщает журнал «Вестник Белнефтехима».

Политика ПАСЕ проголосовала за возвращение России Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Армия и оружие В ЦВО по приказу Путина началась внезапная проверка боеготовности В войсках Центрального военного округа по приказу президента России Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.

Космос SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа Компания SpaceX перенесла на более позднее время запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту.

Экономика У экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд рублей Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» к восьми связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным компаниям на 16,8 млрд рублей.

Футбол Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.

Происшествия Петербургского таксиста подозревают в изнасиловании молодой клиентки В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего таксиста, который подозревается в изнасиловании своей клиентки, сообщают «Невские новости».

Баскетбол Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.

Политика ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.

Политика Стало известно, сколько тратят чиновники в ходе зарубежных поездок Минпромторг в 2016-2017 годах потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных поездок минимум 19,2 миллиона рублей, а министр промышленности Денис Мантуров селился в 5-звездочных отелях, выбирая номера президент-класса.

Общество В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса» Выпускников и гостей праздника приветствовали врио губернатора Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.

Экономика Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.

Экономика Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.

Происшествия Девять человек госпитализированы из-за ДТП в Челябинской области Девять человек, включая пятерых детей, оказались в больнице после столкновения двух автомобилей в Челябинской области.

Политика Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.

Авто Новый Land Rover Defender представлен в виде конструктора Lego На портале «Brothers-brick» была размещена информация о появлении конструктора Lego с новым внедорожником Land Rover Defender.

Энергетика Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.

Здоровье Врач назвала внешние признаки онкологии Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.