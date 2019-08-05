Происшествия
В Красноярском крае в воинской части горит склад с боеприпасамиГосударственные Вести 07:58
На место ЧС выехали автобусы, организуются пункты временного размещения. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, за несколько километров от пожара слышны взрывы.
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с чего всё началось
«Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта»,— говорится на сайте администрации Красноярского края.Коммерсантъ08:00
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