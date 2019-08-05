с чего всё началось

На место ЧС выехали автобусы, организуются пункты временного размещения. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, за несколько километров от пожара слышны взрывы.

В Красноярском крае в воинской части горит склад с боеприпасами

Происшествия В МЧС назвали неосторожность людей основной причиной пожаров в Сибири Ранее заместитель главы центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин среди основных причин пожаров в Сибири называл длительную сухую погоду и отсутствие активных мер по тушению очагов.

Политика Обама назвал США лидером по частоте случаев массовой стрельбы Бывший президент США Барак Обама прокомментировал инциденты со стрельбой в Эль-Пасо (погиб 21 человек) и Дейтоне (погибли девять человек).

Происшествия В фитнес-клубе на юге Москвы взорвался баллон с хлором Ранее в СМИ сообщалось, что в подвальном помещении клуба "СССР" в Нагатино взорвался баллон с хлором.

Футбол «Спартак» намерен подписать ещё одного игрока АЗ Напомним, что капитан АЗ Гус Тил ранее пополнил состав «Спартака».

Финансы На Украине подсчитали сумму государственного долга Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.

Происшествия Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.

Происшествия Воздушное пространство над военной частью в Ачинске закрыли Воздушное пространство над военной частью в Ачинском районе, где на территории одного из складов произошло возгорание хранилища пороховых зарядов, закрыли на всех эшелонах в радиусе 30 км. Об этом сообщили в Госкорпорации по организации воздушного движения (ФГУП ГК ОРВД).

Гаджеты Apple может выпустить iPhone с Touch ID под экраном Через несколько лет в iPhone будет возвращён сканер отпечатка пальца. Такой прогноз дал аналитик Минг-Чи Куо, пишет «Российская газета».

Происшествия В Валенсии при посадке задымился пассажирский лайнер Более десяти человек пострадали из-за задымления в кабине самолета авиакомпании British Airways, который следовал из Лондона в Валенсию (в аэропорт Манисес), сообщает El Confidential.

Транспорт Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.

Армия и оружие Telegraph: Британия опасается вторжения «сверхтихих» подлодок РФ Военные Великобритании боятся, что новые "сверхтихие" подводные лодки Российской Федерации в случае необходимости смогут незамеченными проплыть в британские воды.

Здоровье Доктор Мясников назвал предвестники внезапной остановки сердца О факторах риска и признаках, предупреждающих о внезапной остановке сердца, рассказал доктор Александр Мясников.

Политика Русакова заявила о согласии на санкционированную акцию 10 августа Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова заявила РБК, что согласна на проведение 10 августа согласованной с властями акции на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Политика Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.

Происшествия Мошенники списали с карты москвича 3,5 млн рублей 39-летний москвич рассказал телеканалу РЕН-ТВ, что мошенникам удалось списать с его карты 3,5 миллиона рублей.

Армия и оружие Генсек НАТО назвал «причину» возвращения Крыма в состав России Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с Россией.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Политика В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

Здоровье В Москве рассказали о программе по раннему выявлению диабета Председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) Алла Обухова в беседе с НСН рассказала о программе по раннему выявлению диабета.

Политика Трамп намерен ввести смертную казнь за массовые убийства Президент США внес распоряжение в Минюст страны о разработке комплекса мер по скорейшему введению смертной казни за совершение преступлений на почве нетерпимости.

Авто Jaguar Land Rover планирует выпустить пять новых моделей Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.

Политика Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.

Общество Госдума: 15 миллионов россиян в будущем могут остаться без работы По мнению члена комитета российского парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Олега Шеина, скоро низкоквалифицированная работа уйдет в прошлое.

Политика Глава партии Зеленского озвучил способ возвращения Донбасса Дмитрием Разумковым, являющимся лидером украинской партии "Слуга народа", у которого есть все шансы занять должность спикера Верховной рады Украины, озвучил планы парламентского большинства.