На Украине три человека пострадали при взрыве газа на автостоянкеРБК 17:25

с чего всё началось

В украинском городе Кропивницкий произошел взрыв на территории автостоянки. В результате пострадали три человека, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ( ГСЧС).

На Украине три человека пострадали при взрыве газа на автостоянке

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