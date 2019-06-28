Очевидцы публикуют видео затопленной дороги у столичного аэропорта Шереметьево. На кадрах видно, что автомобили проехать не могут, а людей перевозят в кузове "Газели".

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

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