Транспорт
Очевидцы сняли на видео потоп около ШереметьевоРИА Новости 07:00
Очевидцы публикуют видео затопленной дороги у столичного аэропорта Шереметьево. На кадрах видно, что автомобили проехать не могут, а людей перевозят в кузове "Газели".
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Спорт
Россия обыграла Австралию в Лиге наций
Российские волейболисты обыграли австралийских в стартовом матче волейбольной Лиги наций, который начался сегодня в Брисбене.
Обновлено в 07:26
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Политика
Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой
По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Общество
Росрыболовство заявило о нормальном самочувствии освобожденных косаток
Косатки и белухи, выпущенные накануне из «китовой тюрьмы» в Охотское море, чувствуют себя нормально.
Обновлено в 06:59
Общество
Названа дата начала полетов из нового саратовского аэропорта «Гагарин»
По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, планируется, что самолет прилетит в действующий саратовский аэропорт и оттуда вместе с ветеранами саратовского авиаотряда, теми, кто работает в нынешнем аэропорту "Центральный", перелетит в аэропорт "Гагарин", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Музыка
Петербуржцев ждет фестиваль «Свинг белой ночи»
30 июня возле Инженерного замка пройдет гала-концерт, на котором публику ждут номера от гостей фестиваля и популярных музыкальных петербургских ансамблей.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Под Ульяновском в ДТП погибли трое полицейских
Как рассказал на своей странице в "Фейсбуке" пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Тимофей Гончарук, пострадавшими в ДТП оказались сотрудники МВД.
Обновлено в 03:42
Общество
Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии
Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Обновлено в 05:11
Происшествия
СК задержал топ-менеджера «Рольфа»
Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе ГАЗ
В Нижнем Новгороде в меднолитейном цехе на автомобильном заводе ГАЗ произошло возгорание. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.
Обновлено в 06:35
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
В январе 2019 года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недовольство работой Валентика на посту главы Рослесхоза, заявив, что может поставить ему «неуд».
Обновлено в 07:28
Общество
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 63-летней давности
Атмосферное давление в столице побило рекорд 1956 года, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 05:15
Энергетика
«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»
Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 07:02
Футбол
Новомосковский «Химик» стал фарм-клубом тульского «Арсенала»
Как сообщает пресс-служба «Арсенала», новомосковский «Химик» вошёл в структуру тульского клуба.
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Фотогалерея дня: настоящий работающий смартфон Samsung Galaxy Note 10+ в руках пользователя
Канал YouTube под названием TechTalkTV опубликовал первые настоящие живые фотографии нового смартфона Samsung серии Galaxy Note.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Италии снесли остатки обрушившегося близ Генуи моста
Автомобильный мост Моранди близ Генуи, частичное обрушение которого в августе 2018 года унесло жизни более 40 человек, больше не существует - в пятницу утром саперы подорвали две его главные опоры.
Обновлено в 07:19
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В МАК назвали причину крушения Ан-148 в Подмосковье
Обновлено вчера в 12:16
Общество
УГНТУ попал в рейтинг лучших вузов России по версии Forbes
Уфимский нефтяной университет вошел в список 100 лучших вузов страны по версии Forbes.
Обновлено в 02:26
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01