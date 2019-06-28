Транспорт

Очевидцы сняли на видео потоп около ШереметьевоРИА Новости 07:00

Очевидцы публикуют видео затопленной дороги у столичного аэропорта Шереметьево. На кадрах видно, что автомобили проехать не могут, а людей перевозят в кузове "Газели".
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Из-за подтопления в аэропорту Шереметьево самолёты оказались в воде

Говорит Москва07:20

Водителям рассказали, как объехать подтопленные улицы около «Шереметьева»

РИАМО05:24

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

РИА Новости07:00

Шереметьево: Обильные осадки не повлияли на работоспособность аэропорта

Агентство Москва07:29

В районе терминала B аэропорта Шереметьево затопило дорогу

Интерфакс04:29

Движение в сторону Шереметьево перекрыто из-за подтопления

ТАСС05:25

Водителям объяснили, как объехать подтопленные дороги к аэропорту «Шереметьево»

ФАН06:31
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Спорт

Россия обыграла Австралию в Лиге наций

Российские волейболисты обыграли австралийских в стартовом матче волейбольной Лиги наций, который начался сегодня в Брисбене.
Обновлено в 07:26
Общество

Сын Алибасова заработал на отравлении отца 26 миллионов рублей

Обновлено в 04:25
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В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Политика

Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой

По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Общество

Росрыболовство заявило о нормальном самочувствии освобожденных косаток

Косатки и белухи, выпущенные накануне из «китовой тюрьмы» в Охотское море, чувствуют себя нормально.
Обновлено в 06:59
Общество

Названа дата начала полетов из нового саратовского аэропорта «Гагарин»

По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, планируется, что самолет прилетит в действующий саратовский аэропорт и оттуда вместе с ветеранами саратовского авиаотряда, теми, кто работает в нынешнем аэропорту "Центральный", перелетит в аэропорт "Гагарин", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Музыка

Петербуржцев ждет фестиваль «Свинг белой ночи»

30 июня возле Инженерного замка пройдет гала-концерт, на котором публику ждут номера от гостей фестиваля и популярных музыкальных петербургских ансамблей.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Под Ульяновском в ДТП погибли трое полицейских

Как рассказал на своей странице в "Фейсбуке" пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Тимофей Гончарук, пострадавшими в ДТП оказались сотрудники МВД.
Обновлено в 03:42
Общество

Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии

Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Российская певица заявила о неспособности прожить на сто тысяч в месяц

Обновлено в 06:13
Происшествия

СК задержал топ-менеджера «Рольфа»

Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе ГАЗ

В Нижнем Новгороде в меднолитейном цехе на автомобильном заводе ГАЗ произошло возгорание. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.
Обновлено в 06:35
Политика

Глава Рослесхоза подал в отставку

В январе 2019 года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недовольство работой Валентика на посту главы Рослесхоза, заявив, что может поставить ему «неуд».
Обновлено в 07:28
Происшествия

Медведев поручил главе МЧС вылететь в Иркутскую область в связи с ЧС

Обновлено в 06:09
Общество

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 63-летней давности

Атмосферное давление в столице побило рекорд 1956 года, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 05:15
Происшествия

ФПК сообщила о сбое в движении поездов на Октябрьской железной дороге

Обновлено в 02:34
Энергетика

«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»

Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 07:02
Футбол

Новомосковский «Химик» стал фарм-клубом тульского «Арсенала»

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», новомосковский «Химик» вошёл в структуру тульского клуба.
Обновлено в 05:45
Гаджеты

Фотогалерея дня: настоящий работающий смартфон Samsung Galaxy Note 10+ в руках пользователя

Канал YouTube под названием TechTalkTV опубликовал первые настоящие живые фотографии нового смартфона Samsung серии Galaxy Note.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Италии снесли остатки обрушившегося близ Генуи моста

Автомобильный мост Моранди близ Генуи, частичное обрушение которого в августе 2018 года унесло жизни более 40 человек, больше не существует - в пятницу утром саперы подорвали две его главные опоры.
Обновлено в 07:19
Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Происшествия

В МАК назвали причину крушения Ан-148 в Подмосковье

Обновлено вчера в 12:16
Общество

УГНТУ попал в рейтинг лучших вузов России по версии Forbes

Уфимский нефтяной университет вошел в список 100 лучших вузов страны по версии Forbes.
Обновлено в 02:26
Политика

В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Интернет

Раздевающее девушек приложение взломали и выложили фото в открытый доступ

Обновлено в 07:12
Общество

Ремонт общественного пространства «Яма» завершится в кратчайшие сроки

Обновлено в 05:22
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
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