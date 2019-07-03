Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом мореСвободная Пресса 06:57
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива. Об этом рассказали порталу «СеверПост» рыбаки, ставшие очевидцами инцидента.
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с чего всё началось
СеверПост нашёл рыбаков, ставших очевидцами аварийного всплытия подлодки.Северпост02:32
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