Происшествия

Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом мореСвободная Пресса 06:57

Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива. Об этом рассказали порталу «СеверПост» рыбаки, ставшие очевидцами инцидента.
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