Происшествия

Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом мореСвободная Пресса 06:57

Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива. Об этом рассказали порталу «СеверПост» рыбаки, ставшие очевидцами инцидента.
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СеверПост нашел очевидцев аварийного всплытия подлодки с АС-12

СеверПост нашёл рыбаков, ставших очевидцами аварийного всплытия подлодки.
Северпост02:32

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Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки

Газета.Ru05:41

«СеверПост» опубликовал рассказ очевидца об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море

Дождь06:19

Очевидцы рассказали подробности об аварии на подлодке в Баренцевом море

Ведомости06:04

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Национальная служба новостей06:33

Очевидцы рассказали о ЧП с «Лошариком»

Lenta.ru05:36

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Коммерсантъ05:21

СеверПост нашел очевидцев аварийного всплытия подлодки с АС-12

Северпост02:32
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Политика

Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате

Шойгу подчеркнул, что военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".
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Политика

Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:14
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Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти

Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Транспорт

Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери

Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.
Обновлено в 05:22
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В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Игры

Planet Explorers пришлось сделать бесплатной после того, как исходный код удалился с сервера

На Planet Explorers обратили внимание недавно и лишь после того, как из-за некой проблемы с сервера игры удалился исходный код, оставив проект без мультиплеера.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Экономика

ЦБ проверит исполнение страховщиками стандарта по ИСЖ

Падение сборов, по словам Владимира Чистюхина, может быть связано в том числе и с тем, что начал действовать стандарт ВСС, предписывающий раскрывать информацию о сути ИСЖ.
Обновлено в 05:24
Политика

Россия ожидает ответа Киева на предложение по освобождению моряков

Дипломатический источник сообщил, что российское предложение по возможному освобождению украинских моряков, задержанных у Керченского пролива, изложенное в ноте в адрес Украины и Международного трибунала по морскому праву от 25 июня, остается в силе.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Финансы

За полугодие объем торгов на «Московской бирже» сократился на 6,4%

В июне 2019 года общий объем торгов на рынках "Московской биржи" вырос по сравнению с маем на 8,5% - до 66,1 трлн рублей, по сравнению с июнем 2018 года он меньше на 6,6%. При этом число рабочих дней в июне 2019 года было на 2 меньше, чем в мае 2019 года и июне 2018 года.
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Авто

Назвали самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей

Обновлено в 00:50
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Вышла iOS beta 3 для разработчиков

В июне этого года Apple представила вторую бету-версии для iOS 13, macOS Catalina, iPadOS, watchOS 6 и tvOS 13.
Обновлено вчера в 15:39
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Продажи АвтоВАЗа в июне снизились на 2%

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Происшествия

Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми

Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
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Политика

Обратившаяся к Путину семья с Донбасса начала получать гражданство РФ

Переселившаяся в Татарстан с Донбасса семья Люлькевичей после обращения на прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину начала получать российские паспорта.
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Шоу-бизнес

Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой

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Саша Савельева показала фото в белье после родов

Певица группы «Фабрика» Саша Савельева продемонстрировала сохранившуюся после родов фигуру на фото в белье.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь

В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.
Обновлено в 06:34
Политика

В Сети появилось видео нападения на российскую семью в Грузии

В Сети появилась видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
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Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время развода

На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова - единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем.
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"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
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Происшествия

В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок

В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
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Названы простые способы перейти на здоровое питание

Американские диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений, пишет Medicalxpress.
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Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей

Обновлено вчера в 17:30
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Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

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