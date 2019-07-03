с чего всё началось

Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива. Об этом рассказали порталу «СеверПост» рыбаки, ставшие очевидцами инцидента.

Политика Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате Шойгу подчеркнул, что военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".

Политика Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".

Происшествия Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.

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Здоровье В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Игры Planet Explorers пришлось сделать бесплатной после того, как исходный код удалился с сервера На Planet Explorers обратили внимание недавно и лишь после того, как из-за некой проблемы с сервера игры удалился исходный код, оставив проект без мультиплеера.

Экономика ЦБ проверит исполнение страховщиками стандарта по ИСЖ Падение сборов, по словам Владимира Чистюхина, может быть связано в том числе и с тем, что начал действовать стандарт ВСС, предписывающий раскрывать информацию о сути ИСЖ.

Политика Россия ожидает ответа Киева на предложение по освобождению моряков Дипломатический источник сообщил, что российское предложение по возможному освобождению украинских моряков, задержанных у Керченского пролива, изложенное в ноте в адрес Украины и Международного трибунала по морскому праву от 25 июня, остается в силе.

Происшествия Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.

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Происшествия Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

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Происшествия Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.

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Политика В Сети появилось видео нападения на российскую семью в Грузии В Сети появилась видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.

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Происшествия В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.