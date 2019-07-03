ЧП с атомной глубоководной станцией АС-12 произошло 1 июля около 21.00 в акватории Баренцева моря, на выходе из Кольского залива. Через сутки Минобороны сообщило о 14 погибших моряках.

с чего всё началось

Рыбаки оказались случайными свидетелями аварийного всплытия российского глубоководного аппарата «Лошарик» в Баренцевом море. В момент ЧП они ловили рыбу на берегу Кольского залива. Мы вечером шли в сторону Кильдина, и тут, где-то в полдесятого вечера, всплывает подлодка.

Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море

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