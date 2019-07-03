Происшествия

Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом мореNews.ru 05:59

Рыбаки оказались случайными свидетелями аварийного всплытия российского глубоководного аппарата «Лошарик» в Баренцевом море. В момент ЧП они ловили рыбу на берегу Кольского залива. Мы вечером шли в сторону Кильдина, и тут, где-то в полдесятого вечера, всплывает подлодка.
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с чего всё началось

СеверПост нашел очевидцев аварийного всплытия подлодки с АС-12

ЧП с атомной глубоководной станцией АС-12 произошло 1 июля около 21.00 в акватории Баренцева моря, на выходе из Кольского залива. Через сутки Минобороны сообщило о 14 погибших моряках.
Северпост02:32

Подробнее о событии

Очевидцы увидели последствия аварии в Баренцевом море

Газета.Ru13:58

СМИ нашли очевидцев аварии на секретном подводном аппарате Минобороны

РБК07:15

СеверПост нашел очевидцев аварийного всплытия подлодки с АС-12

Северпост02:32

Очевидцы рассказали подробности об аварии на подлодке в Баренцевом море

Ведомости06:04

Очевидцы рассказали о ЧП с «Лошариком»

Lenta.ru05:36

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Коммерсантъ05:21

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Национальная служба новостей06:33
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
Происшествия

Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли

Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие

В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Спорт

Церемония открытия летней Универсиады прошла в Неаполе

Церемония открытия ХХХ Всемирной летней Универсиады состоялась в итальянском Неаполе. Мероприятие прошло на стадионе "Сан-Паоло".
Обновлено в 18:14
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море

Обновлено в 18:18
Происшествия

Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников

1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 11:41
Политика

Карасин считает призывы об ускоренном принятии Грузии в НАТО опасными

Россия считает опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
Обновлено в 12:27
Футбол

Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубках

По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
Обновлено в 11:41
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
Авто

Новый Kia Sorento замечен на Нюрбургринге

По предварительным данным, Kia Sorento следующего поколения переедет на новую платформу, получит иную моторную гамму, станет комфортнее и гораздо безопаснее.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Обновлено в 08:12
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Музыка

Гитару с автографами The Doors выставят на торги в России

Обновлено в 07:44
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Актер Александр Кузнецов лечил рак нетрадиционными методами

Стало известно, что российский актер Александр Кузнецов пытался вылечить рак нетрадиционными методами.
Обновлено в 09:57
Политика

Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 17:48
Гаджеты

Представлен смартфон Vivo Z1 Pro с 32 МП селфи-камерой

Обновлено в 16:21
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Общество

В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней

Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).
Обновлено в 03:34
Происшествия

Более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Ливане

Обновлено в 18:44
Политика

ВВС США выделяют $82 млн на модернизацию спутниковой связи в Арктике

Военно-воздушные силы США заключили контракт на $82 млн на модернизацию военной спутниковой связи в Арктике.
Обновлено в 16:59
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено вчера в 08:01
Общество

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян

Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Происшествия

В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды

В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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