Происшествия
РЕН ТВ публикует список пострадавших в ДТП под НовороссийскомРЕН ТВ 18:19
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
Наука
Мухи-мутанты помогут российским ученым раскрыть секрет долголетия
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
В результате штурма резиденции Атамбаева пострадали 15 человек
В результате штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше пострадали по меньшей мере 15 человек, их доставили в больницы.
Обновлено в 13:50
Политика
Рук не хватит: Эрдоган не оценил байки Зеленского о браслетах с именами моряков
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Похороны Вилли Токарева 7 августа не состоятся
Представители артиста не подтвердили информацию о дате церемонии прощания Похороны певца Вилли Токарева, который скончался 4 августа в возрасте 84 лет, в среду не состоятся, дата церемонии не определена.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристами
Под Новороссийском с обрыва сорвался рейсовый автобус с туристами, есть жертвы, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 16:38
Культура
У актера Валентина Гафта случился инсульт
У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Борис Корчевников попал в автомобильную аварию
Обновлено в 12:25
Здоровье
Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака
Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
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Общество
В ООН составили «Руководство по спасению мира для лентяев»
ООН презентовала «Руководство по спасению мира для лентяев», в котором описаны действия, необходимые для развития и сохранения мира.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Зеленский заверил, что Крым вернется в состав Украины
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Кино
Disney переснимет фильмы «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 04:49
Наука
Слонов и кабанов уличили в нападениях на домашний скот
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
В Великобритании нашли работающего строителем двойника Брэда Питта
В Великобритании нашли двойника американского актера Брэда Питта.
Обновлено в 08:29
Политика
Кличко намерен баллотироваться на второй срок в мэры Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.
Обновлено в 15:30
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Футбол
«Интер» и «МЮ» согласовали трансфер Лукаку
Обновлено в 11:27
Баскетбол
Пол Джордж может пропустить начало сезона
Форвард «Клипперс» Пол Джордж с высокой вероятностью пропустит начало регулярного чемпионата.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Политика
Обостряются отношения Индии и Пакистана
Пакистанские власти приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, сообщает 7 августа.
Обновлено в 14:56
Наука
Ученые назвали главного борца с глобальным потеплением
Крупные морские водоросли оказались одними из главных борцов с глобальным потеплением – большая часть из них оказывается быстро захороненной в глубинах или на дне океана, где их не могут разложить бактерии и вернуть углекислоту в атмосферу.
Обновлено вчера в 08:44
Экономика
«Делимобиль» планирует IPO на Московской бирже в конце 2020 года
Каршеринговый сервис "Делимобиль" может провести IPO на Московской бирже в конце 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17
Футбол
«Динамо» может приобрести нападающего «Генка» Саматту
Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду «Генка» Мбване Саматте.
Обновлено в 08:38