Происшествия

РЕН ТВ публикует список пострадавших в ДТП под НовороссийскомРЕН ТВ 18:19

РЕН ТВ публикует список пострадавших в ДТП под Новороссийском.
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Очевидцы рассказали о падении автобуса с обрыва в Новороссийске

Известия17:29

Один человек погиб, 30 пострадали в результате ДТП под Новороссийском

РЕН ТВ16:30
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В Великобритании нашли двойника американского актера Брэда Питта.
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