Происшествия
В ДТП под Новороссийском внедорожник упал с обрыва вместе с автобусомИзвестия вчера в 17:35
В результате и автобус, и внедорожник рухнули с обрыва. Автобус столкнулся с двумя автомобилями вечером 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. Число погибших в результате ДТП с автобусом под Новороссийском возросло до четырех, среди них двое детей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
Происшествия
Саперы начали поиск взрывоопасных предметов под Ачинском
Саперы приступили к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории склада боеприпасов в Ачинске, где ранее произошел пожар, передает РИА "Новости" В Минобороны добавили, что инженерные работы начаты ради безопасности жителей региона.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева
В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 11:10
Космос
Вокруг звезд-белых карликов начнут искать мертвые экзопланеты
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
Мужчину на самолете из Симферополя задержали за демонстрацию гениталий
В Санкт-Петербурге по факту хулиганства на борту самолета возбуждено уголовное дело против 22-летнего мужчины.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Алла Вербер помогала Жанне Фриске бороться с раком
Близкая подруга Жанны Фриске, умершей четыре года назад от рака, Катя Цветова, спортсменка и бизнесвумен, рассказывает, что в свое время Вербер пыталась помочь Фриске.
Обновлено вчера в 10:39
Шоу-бизнес
Лиза Галкина ради эффектного кадра одолжила машинку у братика
Судя по всему, Лиза одолжила ее у своего родного братика Гарри, который, как известно, без ума от подобной техники.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Кино
Создатели «Игры престолов» ушли с HBO на Netflix
Отмечается, что создатели «Игры престолов» долгое время обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но в итоге остановились на Netflix.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск
Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.
Обновлено вчера в 14:15
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие
В Сети появилось видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма
Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
Обновлено вчера в 21:07
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Оказалось, что употребление кофе или чая за четыре часа до сна не сказывается на его качестве.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Под Челябинском семья отравилась угарным газом
В Челябинской области двое взрослых и трое детей отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
Обновлено в 01:49
Футбол
Жезус дисквалифицирован на два месяца
Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца за поведение после удаления в финальном матче Кубка Америки.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
29-летняя Эмма Уотсон закрутила новый роман
Недавно Эмму Уотсон подловили на свидании с игровым программистом и бывшим генеральным директором компании Oculus VR Бренданом Ирибом.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским
В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
Обновлено вчера в 07:12
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Вербицкая показала девичью фигуру на занятиях йогой
Поклонники Ларисы Вербицкой восхищены ее стройностью и гибкостью. Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Кличко намерен баллотироваться на второй срок в мэры Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие
После принуждения Грузии к миру прошло уже 11 лет
Всему миру было продемонстрировано, что Российская Федерация имеет свои государственные интересы, в том числе и в постсоветских странах, и что наша страна обладает государственной волей и вооруженными силами для отстаивания суверенитета страны и ее внешнеполитических интересов.
Обновлено в 01:53
Технологии
«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей
Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
Обновлено вчера в 08:26