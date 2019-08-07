Происшествия

В ДТП под Новороссийском внедорожник упал с обрыва вместе с автобусомИзвестия вчера в 17:35

В результате и автобус, и внедорожник рухнули с обрыва. Автобус столкнулся с двумя автомобилями вечером 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. Число погибших в результате ДТП с автобусом под Новороссийском возросло до четырех, среди них двое детей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Появились подробности смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском

VSE42 Новостивчера в 22:51

Под Новороссийском внедорожник с автобусом рухнули с обрыва, есть жертвы

Кавказ Поствчера в 22:13

В ДТП под Новороссийском внедорожник упал с обрыва вместе с автобусом

Известиявчера в 17:35

Один человек погиб, 30 пострадали в результате ДТП под Новороссийском

РЕН ТВвчера в 16:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
Происшествия

Саперы начали поиск взрывоопасных предметов под Ачинском

Саперы приступили к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории склада боеприпасов в Ачинске, где ранее произошел пожар, передает РИА "Новости" В Минобороны добавили, что инженерные работы начаты ради безопасности жителей региона.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева

В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 11:10
Космос

Вокруг звезд-белых карликов начнут искать мертвые экзопланеты

Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

Мужчину на самолете из Симферополя задержали за демонстрацию гениталий

В Санкт-Петербурге по факту хулиганства на борту самолета возбуждено уголовное дело против 22-летнего мужчины.
Обновлено вчера в 11:28
Общество

ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Путешествия

Названы вещи, которые россияне чаще всего забывают в самолете

Обновлено в 01:38
Происшествия

МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Алла Вербер помогала Жанне Фриске бороться с раком

Близкая подруга Жанны Фриске, умершей четыре года назад от рака, Катя Цветова, спортсменка и бизнесвумен, рассказывает, что в свое время Вербер пыталась помочь Фриске.
Обновлено вчера в 10:39
Шоу-бизнес

Лиза Галкина ради эффектного кадра одолжила машинку у братика

Судя по всему, Лиза одолжила ее у своего родного братика Гарри, который, как известно, без ума от подобной техники.
Обновлено вчера в 22:00
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Кино

Создатели «Игры престолов» ушли с HBO на Netflix

Отмечается, что создатели «Игры престолов» долгое время обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но в итоге остановились на Netflix.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск

Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.
Обновлено вчера в 14:15
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие

В Сети появилось видео первого полета беспилотника «Охотник»

Минобороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого.
Обновлено вчера в 07:18
Политика

Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма

Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
Обновлено вчера в 21:07
Общество

На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР

На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Наука

Употребление кофе не сказалось на крепости сна

Оказалось, что употребление кофе или чая за четыре часа до сна не сказывается на его качестве.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

Под Челябинском семья отравилась угарным газом

В Челябинской области двое взрослых и трое детей отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
Обновлено в 01:49
Футбол

Жезус дисквалифицирован на два месяца

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца за поведение после удаления в финальном матче Кубка Америки.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

29-летняя Эмма Уотсон закрутила новый роман

Недавно Эмму Уотсон подловили на свидании с игровым программистом и бывшим генеральным директором компании Oculus VR Бренданом Ирибом.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским

В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
Обновлено вчера в 07:12
Шоу-бизнес

59-летняя Лариса Вербицкая показала девичью фигуру на занятиях йогой

Поклонники Ларисы Вербицкой восхищены ее стройностью и гибкостью. Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой.
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Кличко намерен баллотироваться на второй срок в мэры Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

Обновлено вчера в 19:01
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие

После принуждения Грузии к миру прошло уже 11 лет

Всему миру было продемонстрировано, что Российская Федерация имеет свои государственные интересы, в том числе и в постсоветских странах, и что наша страна обладает государственной волей и вооруженными силами для отстаивания суверенитета страны и ее внешнеполитических интересов.
Обновлено в 01:53
Технологии

«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию

«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей

Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
Обновлено вчера в 08:26
ещё по теме
Главное