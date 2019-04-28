Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагогеREGNUM вчера в 19:18

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на синагогу было также совершено в Питтсбурге (штат Пенсильвания) в октябре 2018 года. Мужчина по имени Роберт Боуэрс открыл огонь по прихожанам, убив 11 человек. Еще шесть человек получили ранения, нападавшего удалось задержать.
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Полиция США выяснит связь между атакой на синагогу и вандализмом в мечети

РИА Новости06:31

Очевидцы рассказали, как студент расстрелял синагогу в США

Газета.Ru06:12

Что известно о стрельбе в калифорнийской синагоге

RT на русском06:53

Стрельбу в синагоге в Калифорнии устроил 19-летний мужчина. Перед этим он опубликовал антисемитский «манифест»

Дождь07:29

В Калифорнии 19-летний юноша открыл стрельбу в синагоге

Говорит Москва02:00

Один человек погиб при стрельбе в синагоге в Калифорнии

РБКвчера в 19:05

Подозреваемый в стрельбе в синагоге в Калифорнии задержан

ТАССвчера в 17:53
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

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Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:41
Наука

Ученые узнали, к чему ведут недосып и стресс на работе

Недосып и стресс на работе в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у работников с гипертонией.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
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Политика

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего.
Обновлено в 11:41
Транспорт

Госавтоинспекция ввела ограничения на дорогах в связи со снегопадом

УГИБДД по Свердловской области запретила организованные перевозки групп детей в связи со снегопадом.
Обновлено в 06:57
Культура

Победа дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» вызвала скандал

По данным «Газеты.ру», руководство канала решило перепроверить результаты после того, как победительницей была объявлена дочь некогда популярной певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 02:01
Происшествия

На КАД автобус столкнулся с фурой

Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре обнаружили чемодан с женскими останками

Полицейские, искавшие жертв серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками, пишет Sky News.
Обновлено в 11:25
Хоккей

Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 12:41
Общество

Новая неделя в Петербурге начнется с заморозков

Синоптики прогнозируют похолодание в Петербурге. Температура ночью будет колебаться около нуля.
Обновлено в 09:25
Общество

Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями

Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:47
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Гаджеты

На что способны пять камер Samsung Galaxy S10 Plus. Тест фотографа

В Samsung Galaxy S10+ есть много интересного для любителя фотографии, начиная от процесса съёмки и заканчивая постобработкой.
Обновлено в 10:05
Наука

Нейросети сумели преобразовать сигналы мозга в человеческую речь

Обновлено 25 апреля в 02:34
Происшествия

Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер

Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

Обновлено в 11:51
Происшествия

Вблизи аэропорта Хитроу возник крупный пожар

Сильный пожар возник в воскресенье на складе, расположенном в пригороде Лондона Вест-Дрейтон в непосредственной близости от лондонского аэропорта Хитроу.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии

Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл у «Бернли» и вернулся на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над «Бернли» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 11:03
Происшествия

На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Обновлено в 09:31
Автоспорт

Риккардо извинился перед Квятом за столкновение на Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:44
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Победа дочери Алсу на шоу «Голос» обошлась ее фанатам в 7 млн рублей

Обновлено в 09:53
Игры

Фаталити за всю историю Mortal Kombat собрали в одном видео

Обновлено в 11:46
Политика

На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Футбол

Неймар может быть наказан за удар болельщика по лицу

Нападающий ПСЖ Неймар может быть дисквалифицирован за удар болельщика после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
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