Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагогеREGNUM вчера в 19:18
Как сообщало ИА REGNUM, нападение на синагогу было также совершено в Питтсбурге (штат Пенсильвания) в октябре 2018 года. Мужчина по имени Роберт Боуэрс открыл огонь по прихожанам, убив 11 человек. Еще шесть человек получили ранения, нападавшего удалось задержать.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Обновлено вчера в 15:54
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:41
Наука
Ученые узнали, к чему ведут недосып и стресс на работе
Недосып и стресс на работе в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у работников с гипертонией.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего.
Обновлено в 11:41
Транспорт
Госавтоинспекция ввела ограничения на дорогах в связи со снегопадом
УГИБДД по Свердловской области запретила организованные перевозки групп детей в связи со снегопадом.
Обновлено в 06:57
Культура
Победа дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» вызвала скандал
По данным «Газеты.ру», руководство канала решило перепроверить результаты после того, как победительницей была объявлена дочь некогда популярной певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 02:01
Происшествия
На КАД автобус столкнулся с фурой
Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В ядовитом озере на Кипре обнаружили чемодан с женскими останками
Полицейские, искавшие жертв серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками, пишет Sky News.
Обновлено в 11:25
Хоккей
Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:41
Общество
Новая неделя в Петербурге начнется с заморозков
Синоптики прогнозируют похолодание в Петербурге. Температура ночью будет колебаться около нуля.
Обновлено в 09:25
Общество
Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями
Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:47
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Гаджеты
На что способны пять камер Samsung Galaxy S10 Plus. Тест фотографа
В Samsung Galaxy S10+ есть много интересного для любителя фотографии, начиная от процесса съёмки и заканчивая постобработкой.
Обновлено в 10:05
Наука
Нейросети сумели преобразовать сигналы мозга в человеческую речь
Обновлено 25 апреля в 02:34
Происшествия
Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер
Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
Обновлено в 11:51
Происшествия
Вблизи аэропорта Хитроу возник крупный пожар
Сильный пожар возник в воскресенье на складе, расположенном в пригороде Лондона Вест-Дрейтон в непосредственной близости от лондонского аэропорта Хитроу.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии
Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл у «Бернли» и вернулся на первое место в АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над «Бернли» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 11:03
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Игры
Фаталити за всю историю Mortal Kombat собрали в одном видео
Обновлено в 11:46
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Футбол
Неймар может быть наказан за удар болельщика по лицу
Нападающий ПСЖ Неймар может быть дисквалифицирован за удар болельщика после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45