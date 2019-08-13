Происшествия
Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском отмененыЭхо Москвы 12:30
Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском, из-за которых е два не началась эвакуация жителей поселка Ненокса, отменены.
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Мероприятия на военном полигоне, из-за которых жителям деревни Нёнокса Архангельской области предложили в среду покинуть дома, отменены, покидать населенный пункт не требуется. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков.ТАСС10:55
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Мероприятия отменили: жители Нёноксы могут не уезжать 14 августа из своего села
Новости Архангельска 29.ru11:58
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