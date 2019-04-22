Происшествия
Очередной взрыв прогремел на Шри-ЛанкеGazeta.SPb 22 апреля в 09:36
Напомним, накануне, 21 апреля, во время празднований католической Пасхи на Шри-Ланке в результате терактов прогремело восемь взрывов. Шесть из них — в трех храмах и отелях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой произошёл на западе острова в Дехивале.
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Война против христиан. Кто и зачем устроил взрывы в церквях на Шри-Ланке
РИА Новости22 апреля в 09:10
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
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