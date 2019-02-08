Энергетика

Очередное повышение цен на газ ожидает население УкраиныЮжный Федеральный 01:47

Стало известно об очередном повышении цен на газ для жителей Украины. Соответствующая информация отражена в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины за январь. Как следует из документа, цена на газ для населения страны поднимется во втором квартале текущего года.
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