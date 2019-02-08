Энергетика
Очередное повышение цен на газ ожидает население УкраиныЮжный Федеральный 01:47
Стало известно об очередном повышении цен на газ для жителей Украины. Соответствующая информация отражена в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины за январь. Как следует из документа, цена на газ для населения страны поднимется во втором квартале текущего года.
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Политика
Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО
Обновлено в 02:23
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 00:49
Авто
Volkswagen может подать иск к Bosch из-за дизельного скандала
«Дизельный» скандал разгорелся в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу.
Обновлено в 04:02
Политика
Небензя заявил о давлении США на постпредство РФ при ООН
Постоянное представительство России при ООН испытывает сильное давление со стороны американских властей, заявил постпред РФ Василий Небензя в интервью по случаю Дня дипломатического работника.
Обновлено в 01:59
Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
Число пострадавших при конфликте в колонии в Самаре возросло до 17
В результате конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре, по последним данным, госпитализированы 17 человек.
Обновлено в 02:25
Авто
В Азербайджане заложен новый автомобильный завод
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром
Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
Американские ВМС намерены ограничить действия России в Черном море
Называя Москву одним из приоритетных стратегических противников Вашингтона, Ричардсон предложил американцам подумать об обеспечении преимущества США над Россией в Черном море.
Обновлено вчера в 20:23
Путешествия
Назван самый популярный месяц для путешествий в одиночестве
Самым популярным месяцем для одиночных путешествий стал февраль, также наиболее часто россияне отправляются в поездки без компании в ноябре и декабре, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 03:28
Авто
Объявлены российские цены на новую Toyota Corolla
Российские дилеры Toyota начали прием заказов на седан Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 13:35
Авто
Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено вчера в 05:00
Авто
АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено вчера в 14:45
Космос
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна
Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
Обновлено в 03:03
Наука
Рыбы впервые прошли «зеркальный тест» на самосознание
Коралловые рыбы впервые прошли "зеркальный тест" и проявили признаки самосознания. Увидев на себе метку в зеркале, особи пытались её снять.
Обновлено вчера в 09:55
Космос
Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Писатель Марк Томас поведал о «крепнущей силе догм новой России»
Писатель понимает, что эти товары вряд ли сможет купить среднестатистический россиянин, однако цены на осенних фермерских рынках и ярмарках показались ему вполне доступными.
Обновлено в 04:10
Общество
Около 30 тыс. домов остались без электроэнергии из-за грозы в Сиднее
Около 28,7 тыс. домов в Сиднее остались без электричества из-за сильной грозы и шквалистого ветра.
Обновлено в 03:40
Общество
Раскрыты самые раздражающие поступки пассажиров в самолете
Обновлено вчера в 13:37
Политика
На Украине пожаловались на отток квалифицированных кадров в Россию
Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко пожаловался, что квалифицированные специалисты, в том числе летчики-испытатели, уезжают в Россию из-за отсутствия перспектив и тяжелой экономической ситуации на родине.
Обновлено в 02:04
Спорт
Рика Кихира победила на чемпионате четырех континентов
Обновлено в 03:51
Авто
Renault Duster нового поколения станет пикапом
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:27
Экономика
Минпромторг намерен новыми рынками сбить цены на продукты
Заканчивается процедура согласования законопроекта о рынках, рассказал "Российской газете" заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.
Обновлено в 00:22
Общество
Совет при Минпросвещения отправил около 500 учебников на экспертизу
Научно-методический совет при Министерстве просвещения РФ распорядился отправить 490 школьных учебников на дополнительную экспертизу.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Меркель заявила о достигнутом соглашении по «Северному потоку-2»
Евросоюз достиг соглашения по "Северному потоку-2", объявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
США ответили на предложение России уничтожить оружие в рамках ДРСМД
США заявили, что не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - так Вашингтон ответил на предложение Москвы американским властям не разрывать ДРСМД и уничтожить размещенные на суше пусковые установки Mk-41, используемые для пусков крылатых ракет "Томагавк".
Обновлено в 02:32
Происшествия
При столкновения поездов в Испании погиб один человек
Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии (Испания).
Обновлено вчера в 13:35