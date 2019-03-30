Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в ВенесуэлеИзвестия 20:54

Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе. Причины нового блэкаута пока неизвестны.
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СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле

РБК20:58

Венесуэла: ни власть, ни оппозиция пока не могут одолеть друг друга

Комсомольская правда14:24

Венесуэла второй раз за неделю осталась без света

Российская газета20:30

В Каракасе снова отключили электричество

Вести.Ru20:13

СМИ: в Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии

ТАСС20:02

Власти венесуэльского штата усилят полицейские патрули из-за блэкаута

РИА Новости21:33

В Венесуэле остаются проблемы с водоснабжением крупных городов

Общественное телевидение России08:52
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:14, Ашберн
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено в 21:49
Политика

Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле

Обновлено в 17:15
Авто

В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva

В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 03:34
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская кардинально сменила имидж

Елизавета Боярская выложила в своем блоге в Инстаграм в новом имидже.
Обновлено в 17:17
Общество

Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено в 21:43
Армия и оружие

Минобороны показало видео с галлюциногенным оружием

Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой собирается подавать в суд

Обновлено вчера в 04:06
Происшествия

В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы

Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о Brexit

Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. «Против» проголосовали 344 депутата, «за» — 286.
Обновлено в 11:27
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

Обновлено в 19:49
Культура

Пореченков получил звание народного артиста России

Обновлено в 09:04
Кино

Warner Bros. предложила Тому Хэнксу сняться в фильме про Элвиса Пресли

Обновлено в 06:34
Политика

Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено в 15:22
Политика

Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:54
Музыка

Билли Айлиш играет роль плохой девочки в клипе «Bad Guy»

Обновлено в 14:14
Происшествия

Южную часть Приангарья немного тряхнуло утром 30 марта

Иркутская область, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тункинском районе Бурятии утром 30 марта случилось землетрясение магнитудой 4,8. Толчки интенсивностью 3-4 балла ощутили жители Иркутска, Ангарска, а также Иркутского, Усольского, Черемховского и Аларского районов.
Обновлено в 21:57
Политика

Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

Обновлено в 19:10
Общество

За нагрузки на работе могут начать доплачивать

Работодателей могут обязать учитывать эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, которые испытывают работники.
Обновлено в 01:16
Наука

Назван идеальный способ похудения для диабетиков

Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие

Истребители Британии сопровождали российские Ту-160 над Северным морем

Истребители британских ВВС сопровождали российские бомбардировщики Ту-160 вблизи воздушного пространства Великобритании.
Обновлено в 14:09
Политика

Трамп утвердил строительство нефтепровода Keystone XL новым указом

Президент США Дональд Трамп утвердил право компании TransCanada на строительство и техническое обслуживание нефтепровода Keystone XL, подписав соответствующий указ, опубликованный на сайте Белого дома.
Обновлено в 21:11
Происшествия

Кадыров пообещал «Ниву» потерявшему жену и дочь в ДТП россиянину

Обновлено в 14:53
Происшествия

СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области

Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Политика

Коломойский назвал организатора провокации в Черном море

Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Экономика

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей

Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено в 14:25
Происшествия

Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок

В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено в 09:16
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

Обновлено в 12:32
Происшествия

Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте»

В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.
Обновлено в 17:12
Как работают Яндекс.Новости?
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