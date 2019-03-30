Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в ВенесуэлеИзвестия вчера в 20:54

25 марта в Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Блэкаут оставил без света не менее 16 из 23 штатов страны, в том числе и столичный регион.
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В Венесуэле произошло очередное отключение электроэнергии

Комсомольская правда04:53

СМИ: в Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии

ТАССвчера в 20:02

СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле

РБКвчера в 20:58

El Nacional: в Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электричества

RT на русскомвчера в 20:31

Венесуэла второй раз за неделю осталась без света

Российская газетавчера в 20:30

В Венесуэле вновь проблемы с электроснабжением

РЕН ТВвчера в 20:08

В Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электричества

Эхо Москвы05:00
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