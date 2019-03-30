Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в ВенесуэлеИзвестия вчера в 20:54
25 марта в Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Блэкаут оставил без света не менее 16 из 23 штатов страны, в том числе и столичный регион.
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El Nacional: в Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электричества
RT на русскомвчера в 20:31
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны РФ: в Сирии готовится новая провокация с химическим оружием
По его данным, ранее под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населенных пунктов под видом баллонов с кислородом и бытовым газом уже доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
У девочки-подростка в петербургском кафе похитили 200 тысяч рублей
15-летняя девочка, жительница Петербурга, стала жертвой неизвестной злоумышленницы, которая подсела к ней в кафе и, воспользовавшись доверием, похитила у нее 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которых Киев еще в 2014 году объявил персонами нон грата, записали шуточный видеоролик «в поддержку» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 02:55
Шоу-бизнес
Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске
В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Здоровье
Алла Боголепова о том, почему мы верим во что угодно, кроме науки
Гундосила она страшно, как любой простуженный человек.
Обновлено в 02:26
Политика
Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным
Президент США Дональд Трамп планирует обсудить ситуацию в Венесуэле с российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Настасью Самбурскую пытался обмануть арендодатель
Помощник арендодателя пригрозил обратиться в прессу, если Самбурская не компенсирует ущерб в размере 25 тыс. руб.
Обновлено в 04:41
Футбол
The Sun: «Реал» готовит 145 миллионов на трансфер Погба
«Реал» летом собирается купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Sun.
Обновлено в 04:17
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Политика
Тимошенко ушла с дебатов из-за отсутствия Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:15
Баскетбол
Стефен Карри: «Судья стал MVP матча с „Миннесотой“»
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри с сарказмом прокомментировал концовку матча с «Миннесотой» (130:131 ОТ).
Обновлено в 02:20
Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Политика
Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья
Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:30
Спорт
Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России
Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие
Пентагон вернулся к стратегии времен «холодной войны»
Обновлено в 03:40
Гаджеты
Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:58
Политика
Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово
Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Беглов открыл совещание по вопросам нацпроекта «Образование»
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов открыл заседание, участники которого обсудят вопросы реализации национального проекта «Образование» в Северо-Западном федерального округе.
Обновлено в 05:12
Политика
Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:37