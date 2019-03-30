Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в ВенесуэлеИзвестия вчера в 20:54
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе. Причины нового блэкаута пока неизвестны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Венесуэле остаются проблемы с водоснабжением крупных городов
Общественное телевидение Россиивчера в 08:52
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Обновлено в 03:49
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Лондоне задержали пятерых сторонников «Брекзита»
Пять сторонников Brexit задержаны в Лондоне в ходе так называемого марша в пользу выхода.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Пожар на мебельном складе в Краснодаре локализован
Спасатели локализовали пожар на мебельном складе в Краснодаре на площади 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Обновлено в 04:58
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 06:59
Политика
Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Почти четыре тысячи человек эвакуировали в Китае из-за лесного пожара
Свыше 3,8 тысячи человек эвакуировали в китайской провинции Шаньси из-за лесного пожара.
Обновлено в 05:40
Общество
Беглов пообещал надбавки учителям за классное руководство с 1 сентября
Напомним, ранее сообщалось, что комитет финансов Петербурга получил задание разработать меры по материальному стимулированию учителей, в том числе решить вопрос с надбавками за классное руководство.
Обновлено в 07:25
Экономика
Компания Ford Sollers продаст заводы в России
Правительство стимулирует коммерческие переговоры по продаже российских заводов компании Ford Sollers, совместного предприятия Ford Motor Company и группы «Соллерс».
Обновлено в 07:34
Экономика
Минздрав подсчитал убытки от неинфекционных заболеваний в России
Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай во время Красноярского экономического форума сообщил, что ежегодный экономический ущерб России от неинфекционных заболеваний составляет более трёх триллионов рублей ежегодно.
Обновлено в 08:05
Спорт
Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России
Обновлено в 05:51
Гаджеты
Ноутбуки HP с экраном AMOLED выйдут в апреле
Компания HP начнёт продажи портативных компьютеров с качественным экраном AMOLED в апреле, о чём сообщает ресурс AnandTech.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Общество
В Москве открыли музей истории проституции
В Москве открыли музей истории проституции Художник и коллекционер Валерий Переверзев сегодня открыл на Арбате музей истории проституции.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
В Белогорске встретили «Сирийский перелом»
Обновлено в 03:41
Политика
Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу
Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Политика
Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы госдепартамента
Руководитель пресс-службы госдепартамента Хизер Науэрт покинула пост.
Обновлено вчера в 19:29
Гаджеты
Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Происшествия
По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Политика
Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде, что в будущем может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме
Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено 28 марта в 23:00
Шоу-бизнес
Стало известно о «нищенских» гонорарах певицы Юлии Началовой
В прессе появилась информация о доходах недавно ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 21:06