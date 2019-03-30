Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в ВенесуэлеИзвестия вчера в 20:54

Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе. Причины нового блэкаута пока неизвестны.
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В Венесуэле произошло очередное отключение электроэнергии

Комсомольская правда04:53

В нескольких районах Каракаса вновь произошло отключение электричества

РИА Новостивчера в 20:03

Венесуэла второй раз за неделю осталась без света

Российская газетавчера в 20:30

В Каракасе снова отключили электричество

Вести.Ruвчера в 20:13

СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле

РБКвчера в 20:58

СМИ: в Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии

ТАССвчера в 20:02

В Венесуэле остаются проблемы с водоснабжением крупных городов

Общественное телевидение Россиивчера в 08:52
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
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Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
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Пять сторонников Brexit задержаны в Лондоне в ходе так называемого марша в пользу выхода.
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Пожар на мебельном складе в Краснодаре локализован

Спасатели локализовали пожар на мебельном складе в Краснодаре на площади 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Обновлено в 04:58
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Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе

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Политика

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Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
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Общество

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
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Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Почти четыре тысячи человек эвакуировали в Китае из-за лесного пожара

Свыше 3,8 тысячи человек эвакуировали в китайской провинции Шаньси из-за лесного пожара.
Обновлено в 05:40
Общество

Беглов пообещал надбавки учителям за классное руководство с 1 сентября

Напомним, ранее сообщалось, что комитет финансов Петербурга получил задание разработать меры по материальному стимулированию учителей, в том числе решить вопрос с надбавками за классное руководство.
Обновлено в 07:25
Экономика

Компания Ford Sollers продаст заводы в России

Правительство стимулирует коммерческие переговоры по продаже российских заводов компании Ford Sollers, совместного предприятия Ford Motor Company и группы «Соллерс».
Обновлено в 07:34
Экономика

Минздрав подсчитал убытки от неинфекционных заболеваний в России

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай во время Красноярского экономического форума сообщил, что ежегодный экономический ущерб России от неинфекционных заболеваний составляет более трёх триллионов рублей ежегодно.
Обновлено в 08:05
Спорт

Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

Обновлено в 05:51
Гаджеты

Ноутбуки HP с экраном AMOLED выйдут в апреле

Компания HP начнёт продажи портативных компьютеров с качественным экраном AMOLED в апреле, о чём сообщает ресурс AnandTech.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Общество

В Москве открыли музей истории проституции

В Москве открыли музей истории проституции Художник и коллекционер Валерий Переверзев сегодня открыл на Арбате музей истории проституции.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие

В Белогорске встретили «Сирийский перелом»

Обновлено в 03:41
Политика

Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу

Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Политика

Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы госдепартамента

Руководитель пресс-службы госдепартамента Хизер Науэрт покинула пост.
Обновлено вчера в 19:29
Гаджеты

Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
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Началовой не дадут звание заслуженной артистки России посмертно

Обновлено в 04:29
Происшествия

По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Политика

Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде, что в будущем может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле.
Обновлено вчера в 23:35
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В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме

Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено 28 марта в 23:00
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Стало известно о «нищенских» гонорарах певицы Юлии Началовой

В прессе появилась информация о доходах недавно ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 21:06
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