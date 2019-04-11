Футбол

Очередная конференция РФС пройдет 28 маяТАСС 07:26

Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС) состоится 28 мая в Москве. Об этом в четверг по итогам заседания исполкома РФС сообщила пресс-служба организации. На конференции, в частности, пройдут довыборы в исполком РФС.
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Стала известна дата следующей конференции РФС

Матч ТВ07:29

Конференция РФС пройдет 28 мая

Спорт-Экспресс06:51

РФС утвердил отчет по бюджету за 2018 год и подготовил бюджет на 2019 год

РИА Новости08:24

Конференция РФС пройдет 28 мая

Soccer.ru07:08

Объявлена дата проведения конференции РФС

Советский спорт06:54

Очередная конференция РФС пройдет 28 мая

ТАСС07:26

Объявлена дата проведения конференции РФС

Sport24.ru06:48
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Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест на три дня

Суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест на три дня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 07:38
Политика

ПАСЕ призвала Россию назначить делегацию и заплатить взносы

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:59
Единоборства

Василий Ломаченко может досрочно победить Энтони Кроллу

Обновлено в 06:47
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Дочки Дарьи Сагаловой не ревнуют маму к третьему ребенку

Обновлено в 09:02
Общество

Симоньян рассказала, почему момент ареста Ассанжа сняли только Ruptly

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеоагентство Ruptly было единственным СМИ, которое сняло момент ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, представителей других СМИ в этот момент на месте не было.
Обновлено в 09:10
Политика

Ассанжа лишили гражданства Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был временно лишен гражданства Эквадора после своего ареста.
Обновлено в 08:52
Футбол

«Матч ТВ» лишился права трансляции матчей Английской премьер-лиги

Как отмечает РБК, что спортивный канал «Матч ТВ» лишился права трансляции матчей, поскольку Rambler Group заплатил за возможность показа игр около €7 млн.
Обновлено в 06:41
Спорт

Кихира побила мировой рекорд на командном ЧМ

Японская фигуристка Рика Кихира установила новый мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:18
Политика

Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур голосования пройдет 21 апреля.
Обновлено в 09:17
Здоровье

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 09:11
Политика

КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан

Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:47
Шоу-бизнес

Директор Алсу высказался о разводе певицы из-за измен мужа

Брак 35-летней Алсу казался идеальным: певица с мужем не давали повода усомниться в их союзе.
Обновлено в 08:00
Политика

Соловьев поставил на место американца, приписавшего США победы над Германией

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев напомнил американскому эксперту Ариэлю Коэну о событиях Второй мировой войны, когда тот заявил, что Европа и Россия дважды не сумели победить Германию без помощи США.
Обновлено в 02:33
Космос

«Роскосмос» объявил о переносе запусков станций «Луна-26» и «Луна-27»

Российские межпланетные станции «Луна-26» и «Луна-27», запуск которых планировался в 2023 и 2024 годах, будут запущены на год позже — в 2024 и 2025 годах соответственно.
Обновлено в 09:11
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Общество

В Японии появилась железнодорожная станция без входа и выхода

Платформа находится на мосту и работает только как смотровая площадка На юге Японии открылась железнодорожная станция, не имеющая входа и выхода и работающая исключительно как смотровая площадка, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри решили не сообщать о рождении ребенка

"Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться захватывающими новостями со всеми, когда у них будет возможность отпраздновать пополнение в семье в частном порядке", - сообщил дворец.
Обновлено в 05:39
Экономика

Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу

В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру

В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Политика

Кремль отреагировал на ситуацию в Судане

Песков заявил, что Москва внимательно отслеживает ситуацию в Судане; в Кремле надеются, что в республике «не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам», передает ТАСС.
Обновлено в 06:38
Наука

Рак кишечника попробуют лечить витамином D

Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
Обновлено вчера в 05:09
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
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