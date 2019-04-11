Футбол
Очередная конференция РФС пройдет 28 маяТАСС 07:26
Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС) состоится 28 мая в Москве. Об этом в четверг по итогам заседания исполкома РФС сообщила пресс-служба организации. На конференции, в частности, пройдут довыборы в исполком РФС.
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ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
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Брак 35-летней Алсу казался идеальным: певица с мужем не давали повода усомниться в их союзе.
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев напомнил американскому эксперту Ариэлю Коэну о событиях Второй мировой войны, когда тот заявил, что Европа и Россия дважды не сумели победить Германию без помощи США.
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В Японии появилась железнодорожная станция без входа и выхода
Платформа находится на мосту и работает только как смотровая площадка На юге Японии открылась железнодорожная станция, не имеющая входа и выхода и работающая исключительно как смотровая площадка, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 21:39
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Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
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По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
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За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
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