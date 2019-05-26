Футбол

«Очень круто»: Артем Дзюба обратился к фанатам «Зенита»Петербургский дневник 01:15

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам команды с благодарностью, ведь домашняя арена сине-бело-голубых в этом сезоне стала самой посещаемой в России, сообщает пресс-служба петербургского коллектива.
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Как сообщила пресс-служба
 РПЛ, всего в нынешнем сезоне матчи РПЛ посетило 4 036 196 зрителей, что на 20% выше результата прошлого сезона (3 353 024 болельщика).
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