«Очень круто»: Артем Дзюба обратился к фанатам «Зенита»Петербургский дневник 01:15

с чего всё началось

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам команды с благодарностью, ведь домашняя арена сине-бело-голубых в этом сезоне стала самой посещаемой в России, сообщает пресс-служба петербургского коллектива.

Энергетика Нефть пытается вернуться к уровню $71 Сегодня, 27 мая, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 0,74%, до $68,71. Никаких новостей за падением не стоит.

Экономика В российских магазинах станет меньше ценников Нововведение позволит продавцам использовать единый ценник для одного наименования товара.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Футбол «Зенит» проехал по Невскому проспекту на золотом автобусе Футболисты и тренеры «Зенита» проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе в рамках второй части чемпионского парада.

Политика Трамп заявил о сохранении санкций против КНДР Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сохранит санкции против КНДР.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

Политика В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.

Футбол Зидан хочет оставить Рамоса в «Реале» Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан хочет убедить защитника Серхио Рамоса остаться в команде.

Теннис Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге ATP Россиянин Карен Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Транспорт Таксистам хотят запретить работать сверхурочно Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.

Происшествия Пастух в Забайкалье сжёг 600 га леса, пытаясь разогреть еду на костре Пастух в Забайкальском крае разжёг в поле костёр, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело несколько сотен гектаров леса.

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».

Политика Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран захочет начать переговоры с Вашингтоном, то он положительно воспримет это предложение.

Политика Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Коломойский рассказал, кого будет поддерживать на выборах в Раду Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что на грядущих выборах в Верховную раду будет симпатизировать всем партиям, кроме «Блока Петра Порошенко».

Хоккей В Сеть попало видео празднования Овечкиным бронзы ЧМ-2019 В Сеть попало видео празднования победы в финальном матче чемпионата мира - 2019 над сборной Чехии нападающего команды России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".

Экономика Владельцев ветряков освободят от подоходного налога Владельцы электрогенераторов и солнечных панелей смогут продавать излишки производимой энергии в сбытовые компании, без уплаты подоходного налога, сообщает 27 мая «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий законопроект, который был накануне одобрен комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности.

Здоровье Медики рассказали о ранних признаках деменции Медики рассказали о ранних признаках деменции, к которой особенно предрасположены люди пожилого возраста.