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«Очень круто»: Артем Дзюба обратился к фанатам «Зенита»Петербургский дневник 01:15
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам команды с благодарностью, ведь домашняя арена сине-бело-голубых в этом сезоне стала самой посещаемой в России, сообщает пресс-служба петербургского коллектива.
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с чего всё началось
Как сообщила пресс-служба РПЛ, всего в нынешнем сезоне матчи РПЛ посетило 4 036 196 зрителей, что на 20% выше результата прошлого сезона (3 353 024 болельщика).RT на русскомвчера в 12:22
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«Космическая посещаемость!» Дзюба поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку
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"Потрясающая, фантастическая, космическая!" Дзюба - о посещаемости матчей "Зенита"
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