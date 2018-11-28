Футбол

«Очень эротичный голос». Клопп попросил переводчика повторить еще
Sports.ru
05:48

В среду «Ливерпуль» проведет важнейший матч в Лиге чемпионов против «ПСЖ», но, кажется, Юрген Клопп сохраняет спокойствие. На пресс-конференции перед игрой немецкий тренер слушал в наушниках перевод вопроса французского журналиста на английский и сделал комплимент переводчику (мужчине).
Sports.ru05:48

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Клопп рассмешил журналистов, назвав голос переводчика эротичным

Sportbox.RU04:02

Клопп рассмешил журналистов, назвав голос переводчика эротичным

Матч ТВ04:02

Клопп на пресс-конференции: «У переводчика очень эротичный голос. Не могли бы вы повторить?»

Sports.ru07:44

«У переводчика очень эротичный голос». Клопп зажег перед матчем «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Sport24.ru03:15

Юрген Клопп взорвал пресс-конференцию, назвав голос переводчика эротичным. Видео

Спорт-Экспресс02:20

Клопп сделал комплимент переводчику во время пресс-конференции

Чемпионат02:15

Клопп - французскому переводчику: «У вас очень сексуальный голос, мои поздравления»

Евро-футбол.рувчера в 14:37
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Тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург» и вышел в полуфинал Кубка России

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Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов попросил закончить обсуждение темы капитана команды Дениса Глушакова.
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Легендарный ирландец Робби Кин завершил карьеру футболиста

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Азар не сыграет в матче с ПАОКом

Английская пресса сообщает, что полузащитник "Челси" Эден Азар пропустит завтрашнюю встречу с ПАОКом, которая состоится в рамках группового этапа Лиги Европы.
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УЕФА перенёс матч Лиги Европы из Полтавы из-за военного положения

На Украине ввели военное положение. УЕФА официально объявил о переносе игры «Ворсклы» и лондонского «Арсенала».
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Клопп превратил «Ливерпуль» в настоящую машину

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель положительно отозвался о Юргене Клоппе.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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