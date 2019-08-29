Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитайский рост увязали с торговым спором

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Эскалация торговых споров с США может привести к снижению этого показателя до 3,7%. При таком сценарии размер экономики КНР к 2030 году будет на 10%, или $2,5 трлн меньше, чем в базовом варианте.
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