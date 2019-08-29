Экономика
Вести.ФинансОценка роста ВВП США во II квартале снижена до 2%
В прошлом месяце сообщалось о подъеме на 2,1%. В I квартале рост ВВП США составил 3,1%. Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, во II квартале увеличились на 4,7% в пересчете на годовые темпы, а не на 4,3%, как сообщалось ранее.
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Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по Су-57
RT на русском 07:41
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако 30 августа. Первые матчи турнира пройдут 19 сентября 2019.
Газета.Ru 07:45
Общество
Торги по продаже отеля «Пекин» состоятся в начале сентября
Ранее сообщалось, что в отеле "Пекин" начались работы по восстановлению башенной части фасада с декоративными элементами, статуями и пинаклями.
Интерфакс 04:33
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Гаджеты
В США открыли новое расследование против Huawei
Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei столкнулся с новым расследованием в США по поводу предполагаемой кражи интеллектуальной собственности.
3DNews 07:32
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 12:34
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro «порвал» в AnTuTu прошлогодние флагманы
Redmi Note 8 Pro набрал в AnTuTu 283 000 баллов. И, как оказалось, этот результат находится на уровне прошлогодних флагманов.
Игромания.ру вчера в 15:30
Политика
На Украине ждут самолет с переданными Россией заключенными
На Украине ждут самолет с переданными российской стороной в рамках обмена удерживаемыми лицами.
Московский Комсомолец вчера в 22:23
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
ТАСС 04:27
Музыка
Определен город проведения «Евровидения-2020»
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» утвердили место проведения события в 2020 году.
BFM.ru 07:48
Футбол
Букмекеры назвали вероятность отставки Кононова после вылета «Спартака» из ЛЕ
После провалов «Спартака» в матчах с «Брагой» аналитики внесли корректировки в линию.
Чемпионат 06:00
Политика
Трампа уличили в унижении жены собачьим жестом
Президента США Дональда Трампа обвинили в неуважении к жене из-за видео, на котором он похлопывает себя по ноге.
Lenta.ru вчера в 11:59
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика
Путин поправил Чибиса в разговоре о многодетных семьях
Президент России Владимир Путин заявил, что считает нормальным и правильным, когда в семье воспитываются три ребёнка.
RT на русском 07:08
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
Метеорологи прогнозируют бабье лето в центре европейской части России, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции.
РИА Новости 06:36
Футбол
Сульшер подтвердил, что Смоллинг перейдет в «Рому»
Футболист перейдет в «Рому», о чем сообщил главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер.
Sport24.ru 06:17
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Армия и оружие
Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион»
Поставка армии первого комплекса запланирована на 2019 год.
РИА Новости 04:01
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу в Москве
36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:18
Политика
Вышинскому после освобождения не вернули паспорта
Паспорта у Вышинского изъяли при задержании и должны были вернуть после освобождения, однако пока этого не произошло.
REGNUM 07:08
Здоровье
Врачи назвали главные причины появления внезапной усталости у человека
Немало людей зачастую сталкиваются с появлением внезапной усталости.
Дни24 05:59
Происшествия
СК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Экономика
На строительство метро в Петербурге в 2020 году выделят 18 млрд рублей
На строительство петербургской подземки в 2020 году выделят 18 млрд рублей.
REGNUM 05:24
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05