Технологии
За 50 лет человечество почти уничтожило 1 миллион видов животныхVologda-poisk.ru 09:25
Выяснилось, что на данный момент около миллиона видов животных могут исчезнуть с лица Земли. Из них 40 процентам амфибий, 33 процентам кораллов и трети морских млекопитающих грозит полное исчезновение.
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Спорт
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Кино
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По сообщениям издания The Sun, тысячи фанатов сериала «Игра престолов» успели посмотреть выложенные ролики к пятой и шестой серии, в которых содержались спойлеры.
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План действий Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины готов на 95%, заявил его советник, экс-министр финансов Александр Данилюк.
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Политика
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В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
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В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
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Бывшим военным Латвии запретят носить форму в День Победы
В Минобороны Латвии агентству LETA пояснили, что уволенным в запас военным разрешается надевать форму в дни официальных государственных праздников, памятных даты и мероприятий, поддерживаемых ведомством.
Обновлено в 10:04
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Футбол
«Зенит-2» победил «Мордовию» в матче ФНЛ
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Политика
Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке
Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 08:18
Политика
Пекин ответит на американские пошлины на китайские товары
Пекин сожалеет о повышении американских пошлин на китайские товары и вынужден принять ответные меры.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
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Наука
Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц
Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
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Происшествия
Школьника из Первоуральска до смерти забили из-за сигареты
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Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
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Происшествия
Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29