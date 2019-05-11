Оценено разрушительное влияние человека на природу за последние 50 летLenta.ru 07:43

Деятельность человека за последние 50 лет нанесла вред целым экосистемам, привела к исчезновению или сокращению численности некоторых живых организмов и видов растений.

Оценено разрушительное влияние человека на природу за последние 50 лет

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