Наука
Оценено разрушительное влияние человека на природу за последние 50 летLenta.ru 07:43
Деятельность человека за последние 50 лет нанесла вред целым экосистемам, привела к исчезновению или сокращению численности некоторых живых организмов и видов растений.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Гаджеты
600 000 долларов за ПК Apple. На аукционе Christie собираются продавать очередной компьютер Apple-1
Обновлено в 05:52
Происшествия
Малоэтажный деревянный дом загорелся в Гатчине
Фотографии малоэтажного деревянного дома, часть которого охвачена огнем, опубликовали в группе «Авто Гатчина» в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 04:40
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Хоккей
Иван Телегин: «На трибуне нервов тратишь больше, чем на льду»
Нервов тратишь больше, чем на льду.
Обновлено в 08:17
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Норвегию в первом матче на ЧМ
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Назарбаев вручил орден Дружбы бизнесмену Усманову
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил бизнесмену Алишеру Усманову орден Достык (Дружбы), передает 11 мая ТАСС.
Обновлено в 06:46
Здоровье
Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Чествовавшие авторитета политики и артисты попали на видео
Чествовать «крёстного отца» Петербурга, как отмечает издание, пришли криминальные авторитеты Сергей Михайлов (Михась) и Алимжан Тахтахунов (Тайванчик), журналисты Александр Невзоров и Михаил Леонтьев, депутаты Алексей Митрофанов, Андрей Нелидов и Андрей Рыбкин, звёзды шоу-бизнеса Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Владимир Винокур, Стас Пьеха и Сосо Павлиашвили.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол
«Енисей» вылетел из российской футбольной Премьер-лиги
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели
Водитель и пассажирка Lada получили травмы. На место ДТП выехала машина МЧС.
Обновлено в 04:33
Транспорт
В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ушла из суда босиком
Поп-звезда Бритни Спирс покинула здание суда в Лос-Анджелесе босиком.
Обновлено вчера в 20:31
Футбол
«Краснодару» заявили о невозможности увольнения Павла Мамаева
Обновлено в 08:13
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский назначит новых министров по-сериальному
Советник избранного президента, бывший министр Финансов Александр Данилюк во время беседы с журналистами рассказал, как Зеленский будет выбирать новых членов кабмина.
Обновлено в 07:15
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Как волгоградцы могут снизить давление до приезда врачей
Вторая фиксирует давление во время отдыха между ударами. Высоким давлением считается показание от 130/80.
Обновлено вчера в 13:16
Культура
Коллеги и поклонники пришли проститься с Евгением Крылатовым
Обновлено в 06:26
Кино
Сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент скончался
Как сообщило в субботу издание Deadline, на 93-м году жизни скончался американский сценарист Элвин Сарджент.
Обновлено в 00:54
Футбол
СМИ: «Спартак» заинтересовался футболистом «Ахмата» Мохаммади
Обновлено в 07:45
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП автобуса и мусоровоза в Химках
В Химках Московской области рейсовый автобус совершил серьезное ДТП с мусоровозом, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 07:33