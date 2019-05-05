Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономикиLenta.ru 07:11
Всего в этом году столько же рабочих дней, сколько и в прошлом — 247, поэтому в целом экономике страны длинные майские праздники не навредят, констатировал он. Он также отметил, что календарный фактор не оказывает влияния на большинство секторов экономики, в частности — на потребительские расходы.
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Происшествия
Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве
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Обновлено в 21:20
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Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
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Обновлено в 14:25
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
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Политика
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Происшествия
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Руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки распространенной местными СМИ информации о драке с "якобы участием сотрудников полиции".
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Футбол
Лион — Лилль 2:2
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ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
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Происшествия
СК подтвердил гибель 13 человек при пожаре в Шереметьеве
Обновлено в 14:37
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
В октябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, определяющее правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.
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Политика
Трамп призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа
Президент США Дональд Трамп призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля с территории сектора Газа и заявил о поддержке Израиля.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске
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Армия и оружие
Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе
Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено в 08:51
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Иностранные компании отказались от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100» еще в прошлом году
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Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
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Согласно заявлению ведомства, «разрушительные действия России» заключались в «агрессии против Украины и финансовом шантаже СЕ с целью достижения антидемократических целей».
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Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
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Армия и оружие
В Сирии начали раздавать монгольскую гуманитарную помощь
Раздача гуманитарной помощи от Монголии наиболее нуждающимся гражданам началась в Сирии, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Смолинский.
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В Новокузнецке молодого автоинструктора судят за мошенничество
Вину в мошенничествах Алексей Летягин, который нынче работает инструктором в одной из автошкол Новокузнецка, полностью признал.
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Экономика
Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП
Если инвестиции в основной капитал увеличатся до 25% от ВВП, то рост экономики превысит 3%, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
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Авто
Фотограф «разорвал» Audi R8 на тысячу кусочков
Швейцарский фотограф Фабиан Офнер представил свою новую работу из серии «распадающихся» на части автомобилей.
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