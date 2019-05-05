Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономикиLenta.ru 07:11
Всего в этом году столько же рабочих дней, сколько и в прошлом — 247, поэтому в целом экономике страны длинные майские праздники не навредят, констатировал он. Он также отметил, что календарный фактор не оказывает влияния на большинство секторов экономики, в частности — на потребительские расходы.
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Происшествия
В аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский лайнер
Обновлено в 12:35
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100
Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.
Обновлено в 10:50
Происшествия
РЕН ТВ восстановил трагедию по секундам: эксклюзивные кадры аварийной посадки лайнера в «Шереметьево»
Напомним, самолет "Сухой Суперджет 100" совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после взлета.
Обновлено в 15:07
Происшествия
СМИ: 13 человек погибли в Sukhoi Superjet из-за попытки пассажиров спасти свои вещи
Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту Шереметьево, стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, передает со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Елена Север: «Дочери Алсу зрители нанесли непоправимую травму»
Елена Север считает, что зрители нанесли Микелле Абрамовой непоправимую травму, даже имея благие намерения.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены
Обновлено в 16:14
Происшествия
Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи
«Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи», — сообщили корреспонденту Павлу Панышеву в пресс-службе Федерации хоккея России.
Обновлено в 15:27
Политика
На выборах президента Северной Македонии лидирует Стево Пендаровски
Выдвиженец от правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски лидирует на выборах президента Северной Македонии.
Обновлено в 16:04
Происшествия
МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево
По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.
Обновлено в 13:08
Авто
Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Наука
Зафиксированы волновые свойства антиматерии
Обновлено в 15:58
Космос
Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет
Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Назван размер компенсации родным погибших пассажиров «Аэрофлота»
Размер компенсации пострадавшим и родственникам погибших пассажиров на борту лайнера "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 составит до 2,025 млн рублей, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийского союза страховщиков.
Обновлено в 15:22
Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
Обновлено в 11:48
Музыка
Ансамбль Александрова открыл «Российские вечера в Италии»
Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова выступил на открытии фестиваля «Российские вечера в Италии», проходящем в городе Модена, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в жутком ДТП
Трагедия произошла в Краснодарском крае – в жуткой автомобильной аварии погибли звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Гаджеты
IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют
После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено в 14:01
Политика
Военные Венесуэлы сожгли письмо самозванца Гуаидо
Военные Венесуэлы не стали предавать свой народ и сожгли письмо самозванца Хуана Гуаидо, который на протяжении длительного времени при поддержке США пытается свергнуть законную власть в стране.
Обновлено в 15:33