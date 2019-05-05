Оценен ущерб от майских праздников для российской экономикиLenta.ru 07:11

Всего в этом году столько же рабочих дней, сколько и в прошлом — 247, поэтому в целом экономике страны длинные майские праздники не навредят, констатировал он. Он также отметил, что календарный фактор не оказывает влияния на большинство секторов экономики, в частности — на потребительские расходы.

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

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