Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономикиLenta.ru 07:11
Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия
Квартиру зампрефекта ЮВАО обокрали на полтора миллиона
Квартира заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Москвы Юрия Беседина пострадала от рук неизвестных.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Общество
В Приморье похолодает на 20 градусов
Местами похолодание температуры составит до 20 градусов. На побережье будет теплее, чем в континетальных районах.
Обновлено в 05:24
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Авто
Geely сменит дизайн бюджетного кроссовера Geely Emgrand X7
Компания Geely приступила к тестам обновленной версии компактного кроссовера Emgrand X7.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 08:16
Единоборства
Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении своей карьеры, он будет обсуждать этот вопрос с президентом организации Bellator Скоттом Кокером.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Турция предложила России соглашение по курдскому региону Сирии
Ранее турецкие части провели операции «Щит Ефрата» и «Оливковая ветвь» против курдских повстанческих сил в Сирии.
Обновлено в 09:15
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 06:14
Общество
Астролог Павел Глоба рассказал, что ждет все знаки зодиака этим летом
Павел Глоба рассматривает в гороскопах этого знака зодиака такие приятные явления, как прогресс на рабочем месте, растущую популярность в коллективе и даже возможность открыть и развивать собственный бизнес.
Обновлено в 08:00
Наука
Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках
У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
Обновлено в 10:15
Футбол
Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства
Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, в настоящее время возглавляющий сборную Италии, поздравил клуб с досрочным завоеванием чемпионского титула Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Игры
В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме
Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Обновлено вчера в 18:08
Политика
На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии
На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП
В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику
Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили Донбасс
«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Общество
В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»
В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 10 городов США. Самое многочисленное шествие собрало более 2 тыс. человек в Нью-Йорке.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Опубликовано видео избиения полицией журналистки РИА Новости в Париже
Корреспондент Виктория Иванова была избита полицейскими во время освещения уличных протестов на первомайской демонстрации в Париже.
Обновлено в 08:00
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Футбол
«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России
"Уфа" ушла от поражения в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов".
Обновлено в 09:03
Футбол
Вальдес написал письмо Касильясу с требованием завершить карьеру
Бывший вратарь сборной Испании и "Барселоны" Виктор Вальдес написал письмо голкиперу "Порту" Икеру Касильясу.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын
Обновлено вчера в 17:45