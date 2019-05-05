Оценен ущерб от майских праздников для российской экономикиLenta.ru 07:11

Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

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