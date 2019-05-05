Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономикиLenta.ru 07:11

Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
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В России оценили пользу майских праздников

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«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
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Вальдес написал письмо Касильясу с требованием завершить карьеру

Бывший вратарь сборной Испании и "Барселоны" Виктор Вальдес написал письмо голкиперу "Порту" Икеру Касильясу.
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Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын

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