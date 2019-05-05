Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономикиLenta.ru вчера в 07:11
Всего в этом году столько же рабочих дней, сколько и в прошлом — 247, поэтому в целом экономике страны длинные майские праздники не навредят, констатировал он. Он также отметил, что календарный фактор не оказывает влияния на большинство секторов экономики, в частности — на потребительские расходы.
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Аналитики оценили, как длинные майские праздники повлияют на экономику России
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:27
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