Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономикиLenta.ru вчера в 07:11

Всего в этом году столько же рабочих дней, сколько и в прошлом — 247, поэтому в целом экономике страны длинные майские праздники не навредят, констатировал он. Он также отметил, что календарный фактор не оказывает влияния на большинство секторов экономики, в частности — на потребительские расходы.
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В России оценили пользу майских праздников

Национальная служба новостейвчера в 09:01

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

Lenta.ruвчера в 07:11

Аналитики оценили, как длинные майские праздники повлияют на экономику России

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:27

Эксперты заверили, что длительные выходные не влияют на экономику России

Life.ruвчера в 04:16

Длинные майские: экономика немного просядет, цены немного вырастут

Фонтанка.Рувчера в 05:23

Эксперты: российская экономика от долгих праздников не пострадает

АБНвчера в 02:42

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

РИА Новостивчера в 02:10
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Происшествия

Отправку рейсов в Мурманск возобновили в Шереметьево

Обновлено вчера в 22:33
Авто

Автоэксперт объяснил, как не допустить перегрева двигателя в жару

Как известно, основная причина перегрева – недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, которая либо выкипает (обычно это бывает тогда, когда антифриз давно «отслужил свое»), либо вытекает из-за банальной разгерметизации одного из патрубков.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Пассажирский Superjet аварийно сел в «Шереметьево»

Пассажирский самолет аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе

Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено вчера в 08:51
Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Число погибших в Шереметьево увеличилось до 41 человека

Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие

США направят авианосную группу в качестве «сигнала» для Ирана

США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики и готовы применить силу в случае посягательства со стороны Исламской Республики на свои интересы и интересы своих союзников, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Пять дачных домов горят в окрестностях Южно-Сахалинска

Возгорание пяти дач произошло в понедельник днем на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Ландыш" в пригороде Южно-Сахалинска.
Обновлено вчера в 22:57
Общество

«Команду Сахалинской области» соберут во второй раз

По инициативе главы региона Валерия Лимаренко осенью этого года пройдёт второй кадровый конкурс Команда Сахалинской области .
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Командир потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человек

Обновлено вчера в 17:19
Футбол

Миралем Пьянич: «„ПСЖ“ может заинтересовать любого игрока»

«ПСЖ» входит в топ-8 европейских клубов. Они хотят выйти на следующий уровень в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 17:16
Культура

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Обновлено вчера в 22:46
Энергетика

«Нефтегазхолдинг» ставит на баланс запасы крупнейшего нефтяного месторождения

Размер запасов имеет ключевое значение для судьбы Пайяхи и даже всего обремененного долгами нефтяного бизнеса Эдуарда Худайнатова, в рамках которого это месторождение — крупнейший актив.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

WSJ: КНР может отказаться от переговоров с США

Как отмечается, Китай крайне обеспокоен угрозами Трампа и может отказаться от ведения переговоров "под давлением".
Обновлено вчера в 21:15
Общество

В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года

Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.
Обновлено вчера в 07:03
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено вчера в 07:04
Политика

«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады

Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:51
Авто

В России упали продажи новых пикапов

Продажи новых пикапов в России продолжают падать.
Обновлено вчера в 02:01
Космос

В Луну с огромной скоростью врезался метеорит

Обновлено вчера в 05:58
Общество

Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму

Обновлено вчера в 20:18
Экономика

Гаражная жизнь перекочевывает в склады

Рынок self-storage может вырасти Объем предложения складов самостоятельного хранения (self-storage) по итогам 2019 года в Москве может вырасти на 14,5%, до 181,75 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики Knight Frank.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Обновлено вчера в 17:13
Общество

Число детей в Японии сократилось до рекордного минимума

Отмечается, что дети составляют чуть более 12% населения Японии и их количество каждый год сокращается.
Обновлено вчера в 06:46
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено вчера в 18:05
Политика

«Печальный факт» о Зеленском рассказал депутат Рады

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать для мира в Донбассе.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено вчера в 15:26
Культура

Княгиня Мария Романова отметила поэта из Кумылги

Обновлено вчера в 23:29
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