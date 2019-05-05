Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономикиLenta.ru вчера в 07:11

Всего в этом году столько же рабочих дней, сколько и в прошлом — 247, поэтому в целом экономике страны длинные майские праздники не навредят, констатировал он. Он также отметил, что календарный фактор не оказывает влияния на большинство секторов экономики, в частности — на потребительские расходы.
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Дмитрий Куликов
Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР.
— Дмитрий Куликов, российский хоккеистРИА Новости вчера в 02:10

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В России оценили пользу майских праздников

Национальная служба новостейвчера в 09:01

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

Lenta.ruвчера в 07:11

Эксперты: российская экономика от долгих праздников не пострадает

АБНвчера в 02:42

Эксперты заверили, что длительные выходные не влияют на экономику России

Life.ruвчера в 04:16

Аналитики оценили, как длинные майские праздники повлияют на экономику России

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:27

Длинные майские: экономика немного просядет, цены немного вырастут

Фонтанка.Рувчера в 05:23

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

РИА Новостивчера в 02:10
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
Происшествия

Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика

Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительства

С 1 июля в России вступит в силу новая схема долевого строительства. Компании больше не смогут напрямую привлекать средства граждан.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Пассажирский Superjet аварийно сел в «Шереметьево»

Пассажирский самолет аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 02:54
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 02:44
Происшествия

В результате пожара в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человек

Обновлено в 01:16
Происшествия

Эксперт засомневался, что самолёт загорелся от удара молнии

Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево

Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

Роспотребнадзор оштрафовал продавцов алкоголя на миллионы рублей

На продавцов спиртного наложены административные штрафы на общую сумму около 185 млн рублей.
Обновлено в 02:30
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100

В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд

Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

Врачи из Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьеве

Врачи из Мурманской области Евгений Новиков с дочерью Софьей и Лариса Сивоконь погибли в авиакатастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, произошедшей в воскресенье в Шереметьеве.
Обновлено в 02:34
Космос

NASA показало фото заката на Марсе

NASA обнародовало снимки с поверхности Красной планеты с панорамой восхода и заката. Фотографии были сделаны аппаратом InSight 25 апреля.
Обновлено 03 мая в 18:53
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес

Премьера: про Татьяну Буланову сняли сериал «Никогда не говори „Никогда“»

Например, яркой линией в фильме будет проходить трагическая судьба сестры, которой у Тани в реальной жизни никогда не было.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия

На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек

По данным следствия, 4 мая 2019 года в вечернее время, находясь на Центральном пляже Советского района, молодой человек вступил в конфликт с двумя 31-летними мужчинами.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В НИИ Склифосовского поступили трое пострадавших при ЧП в Шереметьеве

В НИИ имени Склифосовского доставлены ещё трое пострадавших в катастрофе с самолётом в аэропорту Шереметьево, их состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Происшествия

«Погибли дети»: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии

Обновлено в 01:11
Политика

Россия может выйти из Совета Европы

Напомним, в 2014 году делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили практически всех полномочий.
Обновлено вчера в 06:18
Политика

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Здоровье

Специалисты развеяли несколько мифов об уходе за новорождёнными

Обновлено в 02:30
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
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