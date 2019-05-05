Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономикиLenta.ru вчера в 07:11
Всего в этом году столько же рабочих дней, сколько и в прошлом — 247, поэтому в целом экономике страны длинные майские праздники не навредят, констатировал он. Он также отметил, что календарный фактор не оказывает влияния на большинство секторов экономики, в частности — на потребительские расходы.
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Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР.
— Дмитрий Куликов, российский хоккеистРИА Новости вчера в 02:10
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Аналитики оценили, как длинные майские праздники повлияют на экономику России
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:27
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Происшествия
Самолет загорелся в «Шереметьево» во время посадки
Пассажирский самолет SSJ-100 Москва — Мурманск был вынужден вернуться в аэропорт «Шереметьево» из-за возгорания на борту.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Обновлено в 03:25
Футбол
Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС
Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы.
Обновлено в 02:40
Политика
В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 02:49
Общество
В 2019 году в Петербурге расселят более трех тысяч коммуналок
По программе «Расселение коммунальных квартир в Петербурге» до конца года город планирует расселить более трех тысяч коммунальных квартир.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево
"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.
Обновлено в 03:01
Происшествия
СМИ: На счету разбившегося в Шереметьево самолета ранее уже был один серьезный сбой
В работе самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» (заводской номер 95135, регистрация RA-89098), потерпевшего накануне аварию при посадке в Шереметьево, ранее был зафиксирован один серьезный технический сбой, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:56
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Экономика
Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь
Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь То, что частные клиники в 2019 году не получат государственных субсидий для оказания ВМП, следует из предоставленного "Ъ" исследования аналитического центра Vademecum.
Обновлено вчера в 18:07
Авто
Фотограф сделал из Audi R8 завораживающий пазл
Главным героем нового снимка стал немецкий спорткар Audi R8.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Путин выразил соболезнования родным погибших при ЧП в Шереметьево
По последним данным, в результате аварийной посадки самолета погибли 13 человек Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в московском аэропорту "Шереметьево".
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Игрок в «Что? Где? Когда?» рассказал о спасении из сгоревшего SSJ-100
Михаил Савченко сообщил, что смог выбраться из сгоревшего в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 02:53
Политика
В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России
Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23
Спорт
Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо
«На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в Норильске
Обновлено в 03:54
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100
«Причины [смерти] будет устанавливать экспертиза, но, судя по всему, большинство оставшихся в салоне, погибли от отравления», — уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 03:14
Общество
«Бессмертный полк» впервые состоялся на Аляске
Обновлено в 01:02
Футбол
Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену
По сообщению Don Balon, Месси хотел бы, чтобы в ближайшее трансферное окно клуб приобрел голкипера, центрального защитника и форварда.
Обновлено в 02:36
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Пассажирка рейса Москва — Мурманск сдала билет за два дня до вылета
Женщина передумала лететь и сдала уже купленный билет за несколько дней до катастрофы.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка
Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
Обновлено вчера в 22:41
Кино
Джонни Деппа не пригласили в третьи «Фантастические твари»
Руководство Warner Bros. все еще не подписало контракт с Джонни Деппом касательно его участия в «Фантастических тварях 3». По некоторым данным, компания намерена прекратить сотрудничество с актером.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в ЧП SSJ-100
По распоряжению министра труда и социальной защиты России Максима Топилина создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 03:09